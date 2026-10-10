Çin'in özerk bölgelerinden İç Moğolistan'da bulunan Ordos Çölü'nde önemli miktarda uranyum yatağı tespit edildi. Pekin yönetiminin söz konusu rezervleri yüksek kapasiteyle işletmeye alması halinde, yerli uranyum üretiminin ülkenin enerji güvenliğinde kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Uzmanlar, yerli ham maddeye erişimin Çin'in dışa bağımlılığını azaltacağını ve nükleer enerji sektöründeki genişleme maliyetlerini düşüreceğini belirtti.

ÇÖL ŞARTLARINDA MADENCİLİK TEKNİK AÇIDAN ZOR

Yatakların büyüklüğü doğrulanmış olsa da çöl koşullarında yürütülecek madencilik faaliyetlerinin teknik ve çevresel engellerle karşılaşacağı öngörülüyor.

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde öne çıkan temel başlıklar şunlar: Kurak iklimde ihtiyaç duyulan su miktarının temini, çıkarılma sürecinde ortaya çıkan maden atıklarının güvenli şekilde depolanması, radyoaktif maddelerle çalışacak personelin korunması ve sıkı güvenlik prosedürlerinin uygulanması.

KÜRESEL PAZARDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Çin’in kendi kaynaklarını devreye sokması, sadece iç pazarı değil, uluslararası uranyum ticaretini de etkileme potansiyeli taşıyor. İç üretimin artması durumunda Çin'in küresel tedarikçilerle olan ticari ilişkilerinin yeniden şekillenebileceği ve dünya uranyum fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği ifade edildi.

Enerji dönüşümü sürecinde olan Pekin yönetimi, nükleer enerjiyi temel kaynaklardan biri olarak konumlandırırken, tedarik zinciri kesintilerine karşı da dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

ÇOK YÖNLÜ ENERJİ STRATEJİSİ

Öte yandan, nükleer enerji yatırımları Çin'in enerji politikasının tek ayağını oluşturmuyor. Pekin yönetimi, nükleer kapasitesini artırma planlarıyla eş zamanlı olarak güneş ve rüzgar santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor.