Birleşik Arap Emirlikleri, havacılık tarihinde dönüm noktası olacak bir mega projeye imza atıyor. Dubai World Central bünyesinde yer alan Al Maktoum Uluslararası Havalimanı, 35 milyar dolarlık yatırımla dünyanın en büyük operasyonel merkezi haline getiriliyor. Proje kapsamında, mevcut küresel hava trafiğinin lideri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nın (DXB) 2035 yılına kadar tamamen kapatılarak tüm operasyonların yeni merkeze taşınması planlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

Yeni havalimanı kompleksi, tamamlandığında mevcut havalimanından beş kat daha büyük bir alana yayılacak. Projenin teknik verileri şu şekilde paylaşıldı:

Yolcu kapasitesi yıllık 260 milyon yolcu.

5 adet birbirine paralel pist.

400 adet uçak biniş kapısı.

Batı terminali tek başına 800 bin metrekare alan üzerine 7 seviyeli olarak inşa edilecek.

Saatte on binlerce bagajı işleme kapasitesine sahip sistemler ve terminal içi ulaşımı sağlayacak 14 istasyonlu raylı sistem.

HAVALİMANI ŞEHRİ OLARAK KURGULANIYOR

Al Maktoum projesi sadece bir havalimanı olarak değil, merkezinde havacılığın olduğu bir "havalimanı şehri" (aerotropolis) olarak kurgulanıyor. Havalimanı çevresinde inşa edilecek olan yerleşim alanları, lojistik merkezleri ve ticari bölgelerin toplamda 1 milyondan fazla insana ev sahipliği yapması hedefleniyor.

2035 YILINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Resmi planlamaya göre, halihazırda uluslararası yolcu trafiğinde dünya lideri olan Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), şehir içindeki konumu nedeniyle genişleme kapasitesini doldurduğu için 2035 yılına kadar kademeli olarak devreden çıkarılacak. Emirates havayolları da dahil olmak üzere tüm havayolu şirketleri bu tarihe kadar operasyonlarını güneybatıdaki yeni komplekse nakledecek.

İlk büyük aşamaların önümüzdeki on yılın başında tamamlanması, tesislerin ise bölümler halinde hizmete açılması bekleniyor. Bu hamleyle Dubai, petrol dışı ekonomisini lojistik, ticaret ve turizm ekseninde konsolide etmeyi amaçlıyor.