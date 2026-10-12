Çin’in en büyük çölü olan Taklamakan Çölü'nde jeologlar, ülkenin kuzeybatı bölgesi için kritik bir su kaynağı olma potansiyeline sahip iki büyük yeraltı su rezervuarı keşfetti. South China Morning Post’ta yer alan habere göre keşif, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Jeoloji Bürosu tarafından yürütülen su kaynakları arama projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Keşfedilen su kaynaklarından birinin, dünyanın en büyük ikinci hareketli kum çölü olan Taklamakan’ın güney kenarındaki Minfeng ilçesine bağlı Andir kasabasında; diğerinin ise çölün iç kısımlarındaki Mazartag Dağları’nın güneyinde yer aldığı bildirildi.

SU KAYNAĞI YAPAY ZEKA VE TARIM İÇİN KULLANILACAK

Proje kapsamında araştırmacılar, bölgedeki acı suyu değerlendirmek amacıyla bir test istasyonu kurdu. Deniz suyundan daha az, tatlı sudan ise daha fazla tuz içeren bu suların; çölleşmeyle mücadele, tarımsal sulama ve yapay zeka veri merkezlerinin soğutulması gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Dünya genelindeki bilim insanları tuzlu suyu tuza dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesinde denerken, bazı kullanım alanları için arıtma işlemlerinin gerekebileceği belirtildi.

Yaklaşık 337.600 kilometrekarelik alanıyla Almanya büyüklüğünde bir yüzölçümüne sahip olan Taklamakan Çölü, zorlu iklim koşulları ve hareketli kum tepeleri nedeniyle 'Ölüm Denizi' olarak da adlandırılıyor. Bilim insanları 2015 yılında, bu havzanın altında Kuzey Amerika’daki Büyük Göller’in toplam hacminden daha büyük bir yeraltı su potansiyeli olabileceğini saptamıştı.

BAŞKA PROJELER DE YÜRÜTÜLÜYOR

Bölgede kum fırtınalarını önlemek ve altyapıyı korumak amacıyla "Büyük Yeşil Duvar" girişimi çerçevesinde ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor. Bu doğrultuda 2024 yılında çölün etrafında ağaçlar, çalılar ve güneş panellerinden oluşan 3.050 kilometrelik bir yeşil kuşak tamamlandı. Çin yönetimi ayrıca gıda güvenliğini pekiştirmek adına çöl sınırlarında buğday çiftlikleri dahil çeşitli tarım projeleri yürütüyor.