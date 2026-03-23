Dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Atacama Çölü'nde ünlü YouTuber "Everyday Sandro", Tesla Model X aracıyla seyahat ederken batarya seviyesinin %1’e düşmesi sonucu bölgede mahsur kaldı. Supercar Blondie’nin aktardığı bilgilere göre; en yakın şarj istasyonuna 42 kilometre mesafede bulunan sürücünün aracında yalnızca 37 kilometrelik menzil kaldı. Mevcut rotadaki dik yokuşların enerji tüketimini artıracağı öngörülürken, bölgenin ıssızlığı yardım ekiplerine ulaşılmasını güçleştirdi. GÜNEŞ PANELLERİYLE GEÇİCİ ÇÖZÜM ÜRETTİ Tahliye talebinde bulunduğu beş farklı çekici firmasından ret yanıtı alan Sandro, yanındaki taşınabilir güneş panellerini kurarak süreci yönetmeye çalıştı. Yaklaşık 180–200 watt güç sağlayan panellerin, araca saatte ortalama 1-2 kilometre menzil kazandırdığı bildirildi. Bu yöntemle kazanılan sürede çevreyi gözlemleyen sürücü, yakınlarda bir inşaat sahası tespit etti. Kısıtlı enerjiyle inşaat sahasına ulaşmayı başaran YouTuber, buradaki işçilerin kullanımına sunduğu sanayi tipi jeneratör vasıtasıyla aracını şarj etti. Bu noktada sağlanan geçici ikmalin ardından bölgeye çağrılan özel teknik ekip, aracı Calama şehrindeki hızlı şarj istasyonuna nakletti.

