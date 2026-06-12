Atlantik kıyısı boyunca uzanan Namib Kum Denizi'nde bazı kumulların yüksekliği 300 metreyi aşabiliyor. Milyonlarca yıl boyunca nehirler, okyanus akıntıları ve rüzgarların taşıdığı kumların birikmesiyle oluşan bu dev kum tepeleri, dünyanın en etkileyici çöl manzaralarından birini oluşturuyor. Bölge, sahip olduğu eşsiz doğal özellikler nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

SUYU GÖKYÜZÜNDEN DEĞİL, SİSTEN ALIYOR

Namib Kum Denizi'ni diğer çöllerden ayıran en önemli özellik, yaşamın büyük ölçüde sis sayesinde sürmesi. Soğuk Benguela Akıntısı'nın etkisiyle oluşan sis bulutları yılın büyük bölümünde kıyıdan iç kesimlere doğru ilerliyor. Bazı bölgelerde yılda 180 günden fazla görülen sis, bitkiler ve hayvanlar için hayati öneme sahip su kaynağı görevi görüyor.

Çöl koşullarına uyum sağlayan birçok canlı, ihtiyaç duyduğu nemi doğrudan sis damlacıklarından elde ediyor. Bölgede yaşayan sürüngenler, böcekler ve çeşitli memeli türleri, dünyanın en zorlu yaşam alanlarından birinde varlığını bu doğal sisteme borçlu. Uzmanlara göre Namib Kum Denizi, ekstrem koşullarda yaşamın nasıl sürdürülebileceğini gösteren en önemli doğal laboratuvarlardan biri olarak kabul ediliyor.

MİLYONLARCA YILLIK ÇÖL HÂLÂ ŞEKİLLENİYOR

Bilim insanları Namib Çölü'nün dünyanın en eski çöllerinden biri olduğunu belirtiyor. Milyonlarca yıldır kurak koşulların hüküm sürdüğü bölgede rüzgarlar, bugün bile kumulları şekillendirmeye devam ediyor. Sürekli değişen kum tepeleri, farklı renk tonları ve okyanusla çölün buluştuğu sıra dışı manzara bölgeyi dünyanın en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri haline getiriyor.

Yağmurun neredeyse hiç yağmadığı bir coğrafyada, suyun havadaki sis damlacıklarından elde edilmesi Namib Kum Denizi'ni yalnızca Afrika'nın değil, dünyanın en ilginç doğal alanlarından biri yapıyor. Bu nedenle bölge, her yıl binlerce doğa tutkunu ve araştırmacının ilgisini çekmeye devam ediyor.