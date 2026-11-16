Mekke bölgesine bağlı El-Kunfuda vilayetindeki Hali yerleşimi yakınlarında tespit edilen taş oluşumlar, birbirine geçmiş dairelerden ve spiral biçimli düzenlemelerden oluşuyor. Bazı halkaların iç içe geçtiği, bazılarının ise farklı büyüklüklerde yan yana sıralandığı görülüyor. Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığı bilgilere göre yapıların yaşı ve hangi dönemde inşa edildiği henüz belirlenemedi.

DEV HALKALAR YALNIZCA HAVADAN FARK EDİLİYOR

Volkanik kayaların bulunduğu arazideki taş halkalar, çevredeki doğal malzemeler kullanılarak oluşturulmuş görünüyor. Zeminin farklı renk tonları ve kayalık yapısı nedeniyle oluşumlar yer seviyesinden kolayca ayırt edilemiyor. Ancak havadan bakıldığında dairelerin ve birbirini kesen çizgilerin oluşturduğu geometrik düzen açıkça görülebiliyor.

Suudi tarihçi ve araştırmacı Dr. Muhammed Hureys El-Merhabi, taşların yerleşim biçiminin rastgele olmadığını düşünüyor. Halkaların birbirleriyle kesişmesi, farklı çaplarda hazırlanması ve taşların belirli bir düzen içinde sıralanması, araştırmacıya göre bilinçli bir planlamaya işaret ediyor.

Bölgedeki oluşumların geçmişini aydınlatmak için ayrıntılı arkeolojik incelemelere ihtiyaç duyuluyor. Şimdiye kadar yapıların hangi tarihte oluşturulduğunu veya kimler tarafından kullanıldığını ortaya koyan kesin bir bulguya ulaşılamadı.

GÜNEŞ VE AYIN HAREKETLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİRLER

Araştırmacı El-Merhabi, taş halkaların gökyüzü gözlemleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Geometrik düzenlemelerin Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini izlemek ya da mevsimsel değişimleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olabileceğini öne sürüyor.

Bu tür gözlemlerin, özellikle tarımla uğraşan eski topluluklar açısından önemli olduğu belirtiliyor. Mevsim geçişlerini ve hava koşullarındaki değişimleri takip etmek, ekim ve hasat dönemlerinin belirlenmesinde kullanılmış olabilir. Bununla birlikte taş halkaların astronomik amaçlarla kullanıldığına ilişkin henüz bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Hali bölgesi, geçmişten günümüze yerleşim ve tarım faaliyetleriyle bilinen Tihame coğrafyasında yer alıyor. Araştırmacı El-Merhabi, yakın çevrede daha önce incelediği ve 250 bin metrekareden geniş bir alana yayıldığını belirttiği Kuz eş-Şehid mezarlığına da işaret ediyor.

Bölgenin uzun yerleşim geçmişi, taş halkaların önemini artırırken yapıların çevredeki tarihî alanlarla bağlantılı olup olmadığı da merak konusu oldu. Araştırmacılar, taşların yaşının belirlenmesi ve geometrik düzenin incelenmesiyle bu gizemli oluşumların hangi amaçla yapıldığının anlaşılabileceğini değerlendiriyor.