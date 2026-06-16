Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Ürdün’deki Akabe Çölü’nde hayata geçirilen Sahra Ormanı Projesi (Sahara Forest Project), tuzlu su, güneş enerjisi ve desalinasyon teknolojilerini entegre ederek ekstrem çevre koşullarında gıda üretimi gerçekleştiriyor.

Kızıldeniz yakınlarındaki liman kenti Akabe’nin dışındaki 3 hektarlık alanda kurulu olan tesis; geleneksel tarımın yüksek sıcaklık, kurak toprak ve tatlı su yetersizliği gibi kısıtlamalarla karşılaştığı bölgede alternatif bir üretim modeli sunuyor.

AŞAMALARLA ÇALIŞIYOR

Dört futbol sahası büyüklüğündeki istasyon, korumalı tarım için ayrılmış 1.350 metrekarelik iki adet serayı bünyesinde barındırıyor. Tesis altyapısı ayrıca 3.200 metrekarelik açık alan tarımı, 39 kW kurulu güce sahip fotovoltaik güneş panelleri, ters ozmoz (reverse osmosis) desalinasyon ünitesi ve tuz üretim tanklarından oluşuyor.

Sistem, çöl ortamındaki kaynakların entegre kullanımı üzerine şu aşamalarla çalışıyor:

Evaporatif soğutma:

Seralarda kullanılan tuzlu su, buharlaştırılarak havanın soğutulmasını ve nemlendirilmesini sağlıyor. Bu yöntemle bitki gelişimi için mikroklimalar oluşturulurken, geleneksel iklimlendirme sistemlerinin enerji maliyetleri düşürülüyor.

Ters ozmoz desalinasyon:

Sulama operasyonlarında kullanılan tatlı su, ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundaki tuz ve safsızlıkların ayrıştırılmasıyla elde ediliyor.

Yan Ürün Yönetimi ve Açık Alan Tarımı: İşlem süreçlerinde ortaya çıkan tuzluluk, yan ürün olarak değerlendirilirken seraların dışındaki alanlarda kurak ve tuzlu koşullara uyumlu bitki türleriyle yeniden ağaçlandırma ve dış mekan ekim testleri yürütülüyor.

20 BİN LİTREYE KADAR TATLI SU ÜRETİYOR

Sahra Ormanı Projesi tarafından paylaşılan teknik verilere göre tesis, yılda 130.000 kilograma kadar sebze ve günde 20.000 litreye kadar tatlı su üretme kapasitesine sahip bulunuyor. Jordan Times’ın raporunda, tesisin gösterim aşaması boyunca toplam 220 ton sebze üretimi gerçekleştirdiği bilgisi yer alıyor.