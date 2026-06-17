Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Hotan yakınlarında, tarım eğitimi almamış 32 yaşındaki hukuk mezunu Xu Zhaoyang, Taklamakan Çölü’nün bir bölümünü tarım arazisine dönüştürerek ticari üretime başladı. Çin basınında yer alan haberlere göre Xu, şu anda 1.530 hektarı aşkın alanda yılda beş ila altı kez yonca (alfalfa) hasadı gerçekleştiriyor ve 530 hektardan fazla alanda buğday yetiştiriyor.

2019 YILINDA ÇÖLE DÖNDÜ

Anhui Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği ve işletme eğitimi aldıktan sonra 2018 yılında hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Xu Zhaoyang, 2019 yılında ailesinin 2005 yılında yerleştiği Hotan bölgesine geri döndü. İlk etapta 20 hektarlık tuzlu ve alkali arazide çalışmaya başlayan Xu, drenaj kanalları kazarak toprağı tuzdan arındırma çalışmalarını başlattı.

Mayıs 2020’de yaşanan ve 12 saat süren bir kum fırtınası nedeniyle ilk fide mahsulünün tamamını kaybeden Xu, bu süreçten sonra bilimsel araştırma kurumlarıyla iş birliğine gitti. Bölgede 63 farklı yem bitkisi çeşidini test eden girişimci, kuraklığa en dayanıklı ve toprak yapısını iyileştiren bitki olarak yoncayı seçti.

DAİRESEL HAREKETLE SULAMA YAPILIYOR

Çöldeki hızlı buharlaşma nedeniyle geleneksel damlama sulama sistemleri yerine büyük ölçekli dairesel hareketli sulama sistemlerini (center pivot) devreye alan işletmede, tek bir personel 1.330 ila 2.000 hektarlık alanın sulamasını yönetebiliyor.

Tam mekanizasyon altyapısının kurulduğu arazide, ekim, kesim, toplama ve balyalama işlemleri büyük ölçüde otonom makinelerle yapılıyor. Verilere göre, işletmede yonca üretiminden hektar başına net 10.500 ile 12.000 yuan arasında gelir elde ediliyor.

20 BİN HEKTAR TAHIL ÜRETİMŞ HEDEFLENİYOR

İlk dönemlerde projeye karşı çıkan baba Xu Daobin, oğlunun mevcut başarıya ulaştığını doğruladı. Girişimci Xu Zhaoyang’ın orta ve uzun vadeli planları arasında, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde ekim alanını 13.300 ila 20.000 hektara çıkarmak yer alıyor. Xu, gelecekte Taklamakan Çölü’nün bu bölümünü ülkenin gıda arzına katkı sağlayacak tahıl ve pirinç tarlalarına dönüştürmeyi hedeflediğini, mevcut teknolojik altyapının bu genişlemeye uygun olduğunu ifade etti.