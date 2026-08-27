Kuveyt, onlarca yıldır çölün ortasında büyüyen ve uydu fotoğraflarına dahi simsiyah bir leke olarak yansıyan devasa atık lastik krizini tarihe gömdü. Yıllarca zehirli gazlar saçan ve büyük yangınlarla çevre felaketine dönüşen kauçuk çöplüğü, yürütülen küresel çaptaki operasyonla tamamen sıfırlandı. Sarı kumlarına geri dönen arazi, şimdi binlerce aileyi ağırlayacak modern bir yaşam alanı haline dönecek.

3 DEV YANGIN ATLATI

Sulaibiya bölgesinde biriken onlarca yıllık atıklar, aşırı çöl sıcaklarının etkisiyle defalarca yangın atlattı. Özellikle 2012 ile 2020 yılları arasında çıkan üç devasa yangında 5 milyondan fazla lastik kül olurken, gökyüzünü kaplayan kanserojen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerini zehirledi.

44 BİN KAMYONLUK DEV LOJİSTİK OPERASYONU

2020 yılındaki son felaketin ardından harekete geçen Kuveyt yönetimi, 2021’de tarihinin en büyük geri dönüşüm hamlelerinden birine imza attı. Kamyonların alanı boşaltmak için tam 44 binden fazla sefer gerçekleştirdiği bu dev operasyonda toplanan 42 milyon lastik, ülke içindeki tesislere aktarılarak çocuk parkları ve yürüyüş yolları için zemin kaplamasına çevrildi. Geriye kalan 5 milyon lastik ise işlenmek üzere yurt dışına ihraç edildi.

25 BİN YENİ KONUT YÜKSELECEK

Uydu görüntülerinin de doğruladığı temizlik çalışmalarının ardından, bir zamanlar "dünyanın en büyük kauçuk mezarlığı" olarak bilinen bölge tamamen arındırıldı. Temizlenen devasa araziye 25 bin konuttan oluşan modern bir şehir kurulması için projeler hız kazandı. Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen dev lastik yangını videolarının ise geçmiş yıllara ait olduğu ve çölde o kirlilikten artık eser kalmadığı belirtildi.