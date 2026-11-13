Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Şili'deki Atacama Çölü'nde bilim insanlarını şaşkına çeviren bir keşfe imza atıldı. Araştırmacılar, daha önce yaşamın neredeyse imkansız olduğu düşünülen çölün derinliklerinde canlı mikroorganizma toplulukları tespit etti. Keşfin, Mars'ta yaşam arayışına da ışık tutabileceği belirtildi.

Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanları ve uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip, Atacama Çölü'nden aldıkları toprak örneklerini inceleyerek daha önce bilinmeyen bir yeraltı ekosistemini ortaya çıkardı.

Yeni geliştirilen moleküler DNA analiz yöntemleriyle gerçekleştirilen araştırmada, toprağın yüzeyinden ve 20 ila 30 santimetre derinliğinden alınan örnekler incelendi. Analizler sonucunda, çölün en zorlu koşullarında bile canlılığını sürdürebilen mikroorganizmalara rastlandı.

ÇÖLÜN ALTINDA GİZLİ BİR YAŞAM VAR

Aşırı ultraviyole ışınları, neredeyse hiç yağış almaması ve yüksek tuzluluk oranı nedeniyle Atacama'nın bazı bölgeleri uzun yıllardır canlı yaşamına elverişsiz kabul ediliyordu ama araştırma, bilim insanlarının yeraltındaki yaşamın dayanıklılığını hafife aldığını gösterdi.

İncelemelerde Acidimicrobiia, Geodermatophilaceae, Frankiales ve Burkholderiaceae gibi mikroorganizma grupları tespit edildi. Bu canlıların yalnızca zorlu çevre koşullarına dayanmakla kalmadığı, aynı zamanda minerallerin parçalanması ile karbon ve azot döngüsü gibi önemli ekolojik süreçlere katkı sağladığı belirlendi.

MARST'A YAŞAM ARAYIŞINA IŞIK TUTABİLİR

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise uzay araştırmalarıyla ilgili. Atacama Çölü'nün aşırı kurak iklimi ve jeolojik yapısı, Mars'ın bazı çevresel koşullarıyla benzerlik taşıyor.

Bu nedenle araştırmacılar, çölün altında keşfedilen mikrobiyal yaşamın Mars gibi gezegenlerde canlılığın hangi koşullarda varlığını sürdürebileceğini anlamak için önemli bir örnek oluşturabileceğini değerlendiriyor.