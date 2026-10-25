Avustralya'nın güneyindeki Kati Thanda-Lake Eyre Gölü, son yılların en dikkat çekici doğa olaylarından birine sahne oldu. Yaklaşık 9 bin 500 kilometrekarelik alana yayılan göl, normalde uçsuz bucaksız bir tuz düzlüğünü andırıyor. Ancak ülkenin iç kesimlerinde etkili olan yoğun yağışlar, bölgenin görünümünü tamamen değiştirdi. Havadan çekilen görüntülerde gölün pembe, mavi ve yeşilin farklı tonlarına büründüğü görüldü.

ÇÖLÜN ORTASINDA 52 YIL SONRA ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Avustralya'nın Queensland eyaletinde etkili olan muson yağışları, uzun yıllardır kuraklıkla mücadele eden iç bölgelerde büyük su taşkınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktı.

Taşkın suları, Georgina ve Diamantina nehirleri ile Cooper Creek üzerinden yüzlerce kilometre ilerleyerek Kati Thanda-Lake Eyre Gölü'ne ulaştı. Mart ve ağustos ayları arasında devam eden yerel yağışlar da gölün beslenmesine katkı sağladı.

Böylece normalde büyük bölümü kuruyan tuz gölü, onlarca yıldır görülmeyen ölçekte suyla kaplandı. Çevresindeki kum tepeleri, kuru dere yatakları ve düzlüklerde bitki örtüsü hızla gelişti.

Uzmanlara göre bölgedeki bu ölçekte bir dönüşüm en son 1974 yılında yaşanmıştı. Ancak bu durum, gölün 52 yıldır hiç su almadığı anlamına gelmiyor. Göl daha önce de dönemsel olarak dolarken bu yılki değişimin genişliği dikkat çekiyor.

Yaklaşık 144 kilometre uzunluğa ve 77 kilometre genişliğe ulaşabilen göl, Avustralya'nın yüz ölçümü bakımından en büyük gölü olma özelliğini taşıyor.

GÖLÜN RENGİ DEĞİŞTİ, BİNLERCE KUŞ GERİ DÖNDÜ

Suyun yükselmesiyle birlikte bölgede yalnızca manzara değişmedi. Uzun süre kuru kalan tuz tabakasında bekleyen mikroskobik canlıların yumurtaları da suyla temas ettikten sonra açılmaya başladı.

Bu canlıların çoğalması, göle ulaşan balıklar için yeni bir besin kaynağı oluşturdu. Ardından pelikanlar, ördekler ve diğer su kuşları bölgeye akın etti. Bazı pelikan sürüleri göl çevresinde yuvalanarak üremeye başladı.

Gölün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise suyun farklı bölgelerde değişik renklere bürünmesi oldu. Özellikle pembe tonların ortaya çıkmasında, yüksek tuzluluk oranına dayanabilen bakteriler ve algler etkili oldu.

Bölgenin bazı kesimlerinde suyun koyu mavi ve yeşil tonları, beyaz tuz düzlükleri ve kızıl çöl toprağıyla birleşerek havadan bakıldığında sıra dışı bir görüntü oluşturdu.

Ancak bu değişimin kalıcı olması beklenmiyor. Gölün dışarıya akan bir su çıkışı bulunmadığından biriken su zamanla buharlaşarak azalıyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte tuzluluk oranının artması ve geniş alanların yeniden kuruması öngörülüyor.