Riyad’dan sağlanan yeraltı suyu ve arıtılmış atık su karışımı, her gün yaklaşık 1 milyon metreküp hacimle Vadi Hanifa boyunca uzanan kanallara aktarılıyor. Saniyede ortalama 410 fit küp su debisine sahip olan proje, çölün ortasında onlarca kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan canlı bir yeşil koridor meydana getirdi.

KİMYASALSIZ DOĞAL ARITMA YÖNTEMİ

Ecoticias’ta yer alan teknik detaylara göre, rehabilitasyon programı kapsamında kimyasal olmayan, biyolojik bir arıtma yaklaşımı benimsendi. Mikroorganizmaların ve alglerin gelişimini desteklemek için güneş ışığı ve oksijene dayalı bir sistem kuruldu. 57 kilometre uzunluğundaki açık kanal; suyu temizlemek ve akışkanlığı korumak amacıyla özel kaya oluşumları ve barajlarla tahkim edildi. Ayrıca, 100 bin metrekareden fazla alanı kapsayan biyolojik arıtma tesisinde, suyun oksijen seviyesini artırmak için 140 taşma hücresi ve havalandırma sistemi kullanılıyor.

15 KUŞ VE 9 BALIK TÜRÜ KAYDEDİLDİ

Vadi genelinde kıyıları stabilize etmek ve gölge alanları artırmak amacıyla on binlerce çöl ağacı ile binlerce palmiye dikimi gerçekleştirildi. Vadi Hanifa biyoremediasyon kompleksinde yapılan saha araştırmalarında, arıtılmış kentsel suyun etrafında 15 kuş türü, 9 balık türü ile çeşitli amfibi ve sürüngenlerin yerleştiği tespit edildi. Araştırmacılar, yapay su kaynakları çevresinde besin zincirlerinin beklenenden daha hızlı oluştuğuna dikkat çekti.

KİRLİLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

PLOS ONE dergisinde 2024 yılında yayımlanan hakemli bir çalışma, projenin çevresel çıktılarını ve su kalitesini mercek altına aldı. Araştırma sonuçlarına göre, su kalitesinin vadi genelinde farklılık gösterdiği saptandı. Belirli bölgelerde yüksek amonyak ve ağır metal seviyelerinin tespit edildiği, bunun da organik ve endüstriyel atıklara işaret ettiği bildirildi. Ayrıca, bazı noktalarda kanalizasyon veya tarımsal akıntı kaynaklı bakteriyel kirlilik izlerine rastlandığı not edildi.