Batı Angola’nın sulak alanlarından doğan ve denize dökülmek yerine Botsvana’daki Kalahari Çölü’nde son bulan Okavango Nehri, oluşturduğu iç delta ile bölgedeki ekosistemin temel su kaynağını oluşturuyor. Nehrin dönemsel su hareketleri ve bölgede yürütülen bilimsel keşif çalışmaları, nehir sisteminin karmaşık yapısını ortaya koyuyor.

DENİZE ULAŞMAYAN BİR ROTA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Angola’nın batısındaki bataklıklarda başlayan yağışların beslediği Okavango Nehri, güneye doğru ilerledikçe giderek kuraklaşan bölgelerden geçiyor. Çoğu nehir sisteminin aksine okyanusa dökülmeyen Okavango, Botsvana sınırları içine girdiğinde geniş bir alana yayılarak kanallar, lagünler ve adalardan oluşan bir iç delta meydana getiriyor.

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER EKOSİSTEMİ CANLANDIRIYOR

Okavango İç Deltası, sabit bir yapıya sahip olmayıp mevsimsel olarak genişleyip küçülüyor. Taşkın dönemlerinde kapladığı alanı büyüten delta, kurak dönemlerde ise su debisinin düşmesiyle daralıyor.

Bu dönemsel su döngüsü, kurak bir coğrafyada bulunmasına rağmen bölgedeki bitki, böcek, balık ve memeli popülasyonunu doğrudan destekliyor. Bölge; filler, su aygırları, mandalar, aslanlar, leoparlar ve göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve sığınma alanı teşkil ediyor. Sistemin su döngüsü, aylar önce Angola’da meydana gelen yağışların nehrin aşağı kollarını etkilemesiyle şekilleniyor.

KÜÇÜK KANOLARLA TARANIYOR

Okavango Yaban Hayatı Projesi (Okavango Wilderness Project) kapsamında uzman ekipler, on yılı aşkın bir süredir bölgede araştırma yürütüyor. Ulaşım zorluğu nedeniyle büyük bölümü keşfedilmemiş olan bu alanlar, mekoro adı verilen geleneksel küçük kanolar vasıtasıyla taranıyor.

Saha çalışmalarında elde edilen veriler, nehir yatağının yukarı kısımlarında meydana gelen küçük peyzaj değişikliklerinin, nehrin aşağı kısımlarındaki tüm ekosistemi doğrudan etkilediğini gösteriyor. Araştırma ekipleri, topladıkları verilerle nehrin ve bağlı ekosistemlerin haritalandırılması ile belgelenmesi çalışmalarını sürdürüyor.