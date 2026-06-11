Okavango Nehri, Angola'dan başlayarak Namibya sınırlarından geçiyor ve ardından Botsvana'ya ulaşıyor. Nehir, burada alışılmışın dışında bir şekilde denize dökülmek yerine yüzlerce kanal, lagün ve adadan oluşan devasa bir iç deltaya dönüşüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Okavango Deltası, dünyanın denize ulaşmayan en büyük iç delta sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA YAŞAM VAHASI OLUŞTURUYOR

Kalahari Çölü'nün kurak koşullarına rağmen Okavango Deltası, çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bölge; filler, aslanlar, leoparlar, su aygırları, bufalolar ve yüzlerce kuş türü için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Her yıl yaklaşık 11 milyar metreküp su taşıyan Okavango Nehri, Angola'da başlayan yolculuğunun ardından Botsvana'ya ulaşıyor ve deltayı yeniden canlandırıyor. Bu döngü sayesinde çölün ortasında dev bir sulak alan ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre deltadaki yaşam yalnızca yerel yağışlara bağlı değil. Angola'nın yüksek kesimlerine düşen yağmur suları, aylar süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşarak ekosistemin devamlılığını sağlıyor. Bu nedenle Okavango, Afrika'nın en karmaşık ve en önemli doğal sistemlerinden biri olarak gösteriliyor.

DENİZE ULAŞMADAN MİLYONLARCA CANLIYA HAYAT VERİYOR

Yaklaşık 1.600 kilometre uzunluğundaki Okavango Nehri'nin suları denize ulaşmadan buharlaşıyor veya deltadaki toprak tarafından emiliyor. Buna rağmen nehir, yalnızca vahşi yaşam için değil, bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon insan için de önemli bir su kaynağı olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları ve araştırma ekipleri uzun yıllardır Okavango Havzası'nı inceleyerek sistemin işleyişini anlamaya çalışıyor. Geleneksel 'mekoro' adı verilen küçük teknelerle yapılan keşiflerde daha önce ulaşılması zor olan bölgeler haritalandırılırken, nehrin çölün ortasında nasıl böylesine zengin bir yaşam ağı oluşturduğu araştırılıyor.

Dünyada denize ulaşmadan son bulan çok az sayıdaki büyük nehirden biri olan Okavango, çölün ortasında oluşturduğu dev sulak alan sayesinde doğanın en etkileyici olaylarından biri olarak gösteriliyor.