ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ölüm Vadisi'ndeki kurumuş Racetrack Playa göl yatağında bulunan ve ağırlıkları 300 kilograma ulaşan kayaların kendi kendine hareket etme nedeni 2014 yılında kanıtlandı. Kayalara yerleştirilen GPS cihazları ve hızlandırılmış kameralar sayesinde, dev kütlelerin zeminde oluşan ince buz levhaları ve hafif rüzgarın etkisiyle santimetre santimetre sürüklendiği ortaya çıktı.

DÜZ ZEMİNDE METRELERCE İZ BIRAKTILAR

Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi sınırları içerisinde bulunan Racetrack Playa kurumuş göl yatağında sıra dışı bir doğa olayı gözlemlendi. Ağırlıkları 300 kilograma kadar ulaşan dev kaya parçalarının, hiçbir insan ya da hayvan müdahalesi olmadan yer değiştirdiği fark edildi. Düz bir zeminde metrelerce ilerleyen bu kayaların arkalarında uzun sürüklenme izleri bıraktığı tespit edildi.

KAYALARIN HAREKETİ HANGİ TEORİLERLE AÇIKLANIYORDU?

Bölgede "Yürüyen Kayalar" olarak adlandırılan bu oluşumların nasıl yer değiştirdiği uzun süre boyunca netleştirilemedi. Bilim insanları ve araştırmacılar, yıllar boyunca bu hareketliliği bölgedeki manyetik alanlarla açıklamaya çalıştı. Ortaya atılan bir diğer görüşte ise dev kayaların yalnızca şiddetli fırtınaların etkisiyle yerinden oynayabileceği öne sürüldü.

GİZEM 2014 YILINDA GPS VE KAMERALARLA ÇÖZÜLDÜ

Yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla 2014 yılında bölgede kapsamlı bir gözlem çalışması başlatıldı. Araştırmacılar, göl yatağındaki kayaların üzerine hassas GPS cihazları yerleştirdi. Ayrıca alanın tamamını kesintisiz olarak kaydetmek için bölgeye hızlandırılmış kameralar kuruldu. Elde edilen verilerle kayaların hareket anı ilk kez doğrudan kayıt altına alındı.

300 KİLOLUK KAYALAR NASIL HAREKET EDİYOR?

Kamera kayıtları ve GPS ölçümleri incelendiğinde, kayaların sanıldığı gibi şiddetli fırtınalarla değil, hassas bir iklim dengesiyle hareket ettiği kanıtlandı. Kış gecelerinde kurumuş göl yatağının zemininde ince buz tabakalarının oluştuğu belirlendi. Güneşin doğmasıyla birlikte eriyip kırılan bu buz levhalarının, hafif bir rüzgarın itme gücüyle bile 300 kiloluk kayaları santimetre santimetre sürüklediği ortaya konuldu.