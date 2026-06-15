Dünyanın en büyük çöl arazilerinden birine sahip olan Suudi Arabistan'ın, inşaat sektöründe kullanmak üzere Avustralya'dan doğal yapı kumu ithal ettiği bildirildi. Ecoticias portalında yer alan analize göre, ülkenin geniş kumullarla kaplı olmasına rağmen dışarıdan kum satın almasının nedeni, çöl kumunun fiziksel yapısının beton üretimine uygun olmamasından kaynaklanıyor.

ÇÖL KUMU NEDEN BETONDA KULLANILAMIYOR?

İnşaat sektöründe doğru standartlarda beton elde edilebilmesi için kullanılan kum taneciklerinin pürüzlü, köşeli ve farklı boyutlarda olması gerekiyor. Doğada bu nitelikteki kumlar akarsu, göl ve deniz gibi su kaynaklarının bulunduğu alanlarda şekilleniyor. Tatlı su, deniz ve yapay kaynaklardan elde edilen malzemeler inşaatta yüksek zayıf akıntı direnci ve kenetlenme sağlıyor.

Çöllerde ise rüzgarın etkisiyle sürekli hareket eden ve birbirine sürtünen kum tanecikleri zamanla pürüzsüz, yuvarlak ve homojen bir yapıya kavuşuyor. Beton karışımları üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları, taneciklerin köşeli olmasının betonun işlenebilirliği ve kompresyon (basınç) dayanımı ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Betondaki çöl kumu oranının artması, malzeme içindeki mikro gözeneklerin çoğalmasına ve betonun dayanıklılığının düşmesine yol açıyor.

EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ AVUSTRALYA

İnşaat sektörüne uygun gözenekli ve köşeli kum yataklarının en yoğun bulunduğu ülke olan Avustralya, Suudi Arabistan’ın temel kum tedarikçisi konumunda yer alıyor. Riyad yönetimi, Avustralya'nın yanı sıra Çin, Türkiye, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de inşaat kumu ithal ediyor.

AŞIRI KUM ÇIKARILMASINA KARŞIN UYARI YAPILDI

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayımlanan 2026 yılı raporunda, inşaata uygun kum kaynaklarının genellikle canlı ekosistemlerde yer aldığı hatırlatıldı. Nehir yataklarında ve kıyı şeritlerinde bulunan kumların su güvenliği, gıda sistemleri, geçim kaynakları ve biyoçeşitlilik açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

UNEP raporunda, deniz ve nehir ekosistemlerinden aşırı miktarda kum çıkarılmasının yol açabileceği riskler şu şekilde sıralandı: Kıyı erozyonunun hızlanması, yeraltı su katmanlarına (akiferlere) tuzlu su sızması, fırtınalara karşı doğal kıyı koruma bariyerlerinin zayıflaması, denizel biyoçeşitliliğin zarar görmesi.

PORTEKİZ'DE YAPAY BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Kum kaynaklarının yönetimi kapsamında Portekiz’in turistik Algarve bölgesinde yeni bir proje başlatıldığı aktarıldı. Proje kapsamında, kıyı erozyonunu önlemek ve plajları korumak amacıyla deniz tabanından çıkarılan 2,2 milyon ton kum gemilerle taşınarak sahile serilecek. Bu çalışma ile kıyı şeridinin yaklaşık 37 metre genişletilmesi hedefleniyor.