Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Atacama’da yetiştiriciler ve araştırmacılar, havadaki nemi kullanarak tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Bölgede uzun süredir yağmur yağmayan alanlarda, sis toplama ağları vasıtasıyla elde edilen suyla hidroponik marul ve limon yetiştiriliyor.

Uzmanlar, Chanaral yakınlarında yürütülen çalışmalar sonucunda marul yetiştiriciliğinde başarı sağlandığını belirtti. Sistem, iki direk arasına gerilen özel ağların havadaki nem damlalarını yakalaması ve bu damlaların depolarda toplanması prensibiyle çalışıyor. Kurak arazi koşullarına rağmen bu yöntemle günlük 1.000 ila 1.400 litre arası su toplanabiliyor.

Yetkililer, sis aracılığıyla elde edilen suyun mineral, klor ve kimyasal katkı maddesi içermeyen nötr bir yapıya sahip olduğunu, bu durumun organik ve sağlıklı ürün yetiştiriciliğini desteklediğini ifade etti.

AÇIK ERİŞİMLİ WEB HARİTASI İNCELENİYOR

Öte yandan Atacama Çöl Merkezi, bölgedeki sis suyu potansiyeline sahip alanları belirlemek amacıyla açık erişimli bir web haritalama platformu geliştiriyor. Kurum yetkilileri, projenin su kıtlığı yaşanan farklı bölgelerdeki su ihtiyacına alternatif bir çözüm sunmayı ve kurak alanları tarıma kazandırmayı hedeflediğini bildirdi.