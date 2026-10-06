Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan Taklamakan Çölü’ndeki Fuman Petrol Sahası’nda yürütülen çalışmalara ilişkin güncel verileri paylaştı. Zorlu coğrafi koşullara ve aşırı derinliklere rağmen sahadaki toplam petrol ve doğal gaz üretimi, petrol eşdeğeri olarak 26,86 milyon tona ulaştı.

500 MİLYON YILLIK ÖRNEKLER YÜZEYE ÇIKARILDI

Saha geliştirme projeleri kapsamında, Taklamakan Çölü sınırları içerisindeki Zhentan-1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetinde rekor bir derinliğe ulaşıldı. Mühendisler, yer yüzeyinin 8,080 metre altından ilk kez kaya karot örnekleri çıkardı.

Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) aktardığı bilgilere göre, elde edilen jeolojik örneklerin yaklaşık 500 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtildi. Bu çalışma, Çin’in Tarım Havzası’nda 8 bin metrenin üzerindeki bir derinlikten başarıyla karot örneği aldığı ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.

SAHA GENELİNDE 485 ULTRA DERİN KUYU AÇILDI

Açıklanan üretim rakamlarına göre Fuman Petrol Sahası’ndan bugüne kadar 20,36 milyon ton ham petrol ve 8,15 milyar metreküp doğal gaz çıkarıldı. Bölgedeki altyapı faaliyetleri çerçevesinde toplam 485 ultra derin kuyu açılırken, bu kuyuların 133’ünün her birinden 100 bin tonun üzerinde, 464’ünün her birinden ise 10 bin tonun üzerinde üretim sağlandı.

DEV REZERV POTANSİYELİ VAR

Çin devlet medyasında yer alan verilere göre, Taklamakan Çölü’nü de kapsayan Tarım Havzası genelinde kanıtlanmış petrol ve gaz rezervi 5 milyar tonu aşmış durumda. Söz konusu rezervlerin yarısından fazlasının 6 bin metreden daha derin tabakalarda bulunduğu kaydedildi.

CNPC yetkilileri ve teknik ekipler, 8 bin metrenin altından alınan yeni kaya örneklerinin analiz edilmesiyle katman kalınlıkları, hidrokarbon olgunluk seviyeleri ve çölün daha derin noktalarındaki potansiyel enerji kaynakları hakkında teknik değerlendirmelerin sürdürüleceğini bildirdi.