Arap Yarımadası’nda 2018 yılında meydana gelen iki ayrı kasırga, çöl çekirgeleri için elverişli üreme koşulları oluşturarak bölgede son onlarca yılın en büyük çekirge istilasına yol açtı.

2018 yılının Mayıs ayında Mekunu, ekim ayında ise Luban kasırgaları Umman ve Yemen'in belirli bölgelerine 100 ila 300 mm arasında yağış bıraktı. Bölgesel ortalamanın yaklaşık beş katına ulaşan bu yağışlar sonucunda Rubülhali Çölü'nde geçici göller oluştu ve nemlenen toprak kütlesel üremeyi tetikledi.

ÜÇ NESİLDE DEVASA ARTIŞ

Sıcaklık ve nem kombinasyonu, çekirgelerin fark edilmeden üç nesil boyunca çoğalmasına zemin hazırladı. Yumurtadan çıkış süresi iki hafta, larva gelişim süresi altı hafta ve yetişkinlerin yumurtlama olgunluğuna ulaşma süresi üç hafta olarak kaydedildi. Uygun iklim koşulları doğrultusunda tek bir nesilde popülasyonun 20 katına çıktığı, arka arkaya gelişen üç neslin sonunda ise toplam nüfusun yaklaşık 8 bin kat arttığı belirtildi.

İlk kasırganın ardından kuruma eğilimine giren toprak, ikinci kasırganın getirdiği yağışlarla tekrar nemlendi ve sürecin kesintisiz devam etmesini sağladı. Ocak 2019 itibarıyla devasa sürüler Suudi Arabistan ve Yemen’e doğru yayılmaya başladı.

GÜNDE 160 TON YEŞİL BİTKİ TÜKETİMİ

Yetişkin bir çöl çekirgesinin ağırlığı ortalama 2 gram olup, günde kendi ağırlığı kadar bitki tüketiyor. Ancak yüksek nüfus yoğunluğunda davranışsal ve fizyolojik değişime uğrayan böcekler, kilometrekare başına 40 ila 80 milyon bireyden oluşan sürüler topluyor. Günlük 150 km katetme kapasitesine sahip bir kilometrekarelik sürü, günde ortalama 160 ton yeşil bitkiyi yok ediyor. Bu miktar, yaklaşık 35 bin insanın günlük gıda tüketimine denk geliyor.

SON 70 YILIN EN BÜYÜK ÇEKİRGE İSTİLASI

2019 ilkbaharında İran, Hindistan ve Pakistan’a ulaşan sürüler, Aden Körfezi’ni geçerek Etiyopya ve Somali’ye yayıldı. Aralık 2019’da gerçekleşen Pawan Kasırgası Doğu Afrika’daki süreci uzatırken, 2020 başında Kenya son 70 yılın en büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya kaldı.

Süreçte yaşanan takipsizlik ve müdahale yetersizliklerinde şu faktörler etkili oldu:

Yemen ve Somali'deki çatışmalar nedeniyle üreme alanlarının incelenememesi

Doğu Afrika Çöl Çekirgesiyle Mücadele Örgütü’nün yetersiz kaynakları

COVID-19 pandemisine bağlı olarak pestisit tedarikinde ve uzman hareketliliğinde yaşanan aksamalar.

Hint Okyanusu’nun kuzeybatısında 2018’de 2, 2019’da ise 8 kasırga meydana gelerek 1976’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Okyanus sıcaklıklarındaki artışın benzer olayların tekrarlanma riskini yükselttiği kaydedildi.