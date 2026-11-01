Güney Amerika kökenli Patagonya maraları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki çöl ekosistemine yerleşerek sayılarını yaklaşık 200'e çıkardı. Anavatanından binlerce kilometre uzakta serbestçe üreyen bu egzotik kemirgenler, çöl zemininde kalıcı bir yaban hayatı popülasyonu oluşturdu.

AL QUDRA VE AL MARMOOM HATTINDA YAYILDILAR

Dubai kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Al Qudra gölleri çevresi ile Al Marmoom Çölü Koruma Alanı, maraların ana toplanma merkezi haline geldi. Tavşanı andıran fiziki yapıları ve uzun bacaklarıyla dikkat çeken kemirgenler, kurak çöl koşullarına doğrudan uyum sağladı. Hayvanlar, bölgedeki bitki örtüsü ve su kaynaklarının yakınında gruplar halinde yaşamını sürdürüyor.

GÜNEY AMERİKA TÜRLERİ DUBAİ ÇÖLÜNE NASIL ULAŞTI?

Doğal yaşam alanı Arjantin olan maraların Arap Yarımadası'na hangi yollarla girdiği henüz resmiyet kazanmadı. Bölgede memeliler üzerine saha araştırmaları yürüten Jacky Judas ve diğer uzmanlar, hayvanların egzotik tür barındıran özel mülklerden veya koruma tesislerinden kaçmış olabileceğini belirtiyor. Kaçış noktası ve getirilme kanallarına dair resmi bir kayıt bulunmuyor.

SALGIN DÖNEMİNDEN BU YANA HIZLA ÜRÜYORLAR

Hayvanların çöl arazisindeki varlığına ilişkin ilk tespitler 2020 yılındaki küresel salgın döneminde kayıtlara geçti. 2024 yılının son aylarında yapılan saha incelemelerinde yavrusunu emziren dişi maralar ve genç bireyler tespit edildi. Bu gözlemler, türün yapay müdahale olmaksızın çöl ortamında doğal döngü içinde üremeyi başardığını kesinleştirdi.

ÇÖLDEKİ TOPLAM SAYILARI KAÇA ULAŞTI?

Uzmanların saha gözlemlerine göre çöl zemininde yaşayan mara sayısının 200 sınırına dayandığı değerlendiriliyor. Bölgede henüz kapsamlı ve resmi bir nüfus sayımı icra edilmedi. Hayvanların yerel çöl faunasına etkileri ve alandaki üreme seyri çevre birimleri tarafından izleniyor.