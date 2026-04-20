Birleşik Arap Emirlikleri, enerji sektöründe devrim niteliğinde bir adım atarak dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olması planlanan Khazna Solar PV projesinin inşaatına hız verdi. Abu Dabi çölünde 90 kilometrekarelik geniş bir alana yayılan bu dev tesis; Masdar, Engie ve EWEC (Emirates Water and Electricity Company) ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

2027 yılında tam kapasiteyle devreye alınması beklenen proje, küresel ölçekte kesintisiz temiz enerji üretiminde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

ELEKTRİĞİ GÜNÜN HER SAATİ KESİNTİSİZ İLETECEK

Tesisin teknik altyapısı, yenilenebilir enerjinin en büyük sorunu olan üretim kesintilerini ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı. Toplam 5,2 GW kapasiteye sahip 3 milyon güneş panelinden oluşan santral, 19 gigavat-saatlik devasa bir Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) ile destekleniyor. Bu kurulum, güneşin olmadığı saatlerde bile sisteme enerji aktarılmasını mümkün kılarak, 1,5 gigavatlık karbon içermeyen elektriği günün her saati kesintisiz olarak şebekeye sağlayacak.

160 BİN KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Çevresel etkileri bakımından büyük bir dönüşüm vadeden Khazna Solar PV, operasyonel hale geldiğinde yaklaşık 160 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Projenin yıllık 2,4 milyon tondan fazla karbon emisyonunu engellemesi beklenirken, bu rakam yaklaşık 470 bin benzinli aracın trafikten çekilmesiyle oluşacak çevresel faydaya eş değer görülüyor.

Santralde verimliliği en üst düzeye çıkarmak için güneşin konumunu takip eden hareketli panel sistemleri, gerçek zamanlı izleme yapan IoT sensörleri ve çöl şartlarında performansı koruyan robotik temizleme teknolojileri bir arada kullanılıyor.