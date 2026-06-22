Mısır, mevcut başkent Kahire’nin üzerindeki kentsel baskıyı azaltmak amacıyla, kentin yaklaşık 45 kilometre doğusunda sıfırdan "Yeni İdari Başkent" inşa ediyor. Yaklaşık 725 kilometrekarelik bir alanı kapsayan proje; dijital kamu hizmetleri, temiz enerji, toplu taşıma entegrasyonu ve planlı yeşil alanları bir araya getiren bir "akıllı şehir" modeli olarak tasarlanıyor.

İDARİ MERKEZİ ÇÖLE TAŞIYORLAR

Mısır Vizyon 2030 programı kapsamında yürütülen mega proje, ülkenin idari çekirdeğini Kahire dışına taşımayı hedefliyor. Mısır Bilgi ve Karar Destek Merkezi'nin planlama belgelerine göre; hükümet bölgesinde cumhurbaşkanlığı, parlamento, kabine ve bakanlık binalarının yanı sıra okullar, üniversiteler, konutlar ve bir opera binası yer alıyor. Projeyle uzun vadede milyonlarca nüfusun yeni kente çekilmesi amaçlanıyor.

AFRİKA'NIN EN YÜKSEK BİNASI

Yeni başkentin Merkezi İş Alanı'nda inşa edilen 385 metre yüksekliğindeki "Iconic Tower" (İkonik Kule), projenin görsel merkezini oluşturuyor. Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) tarafından paylaşılan verilere göre, 230 bin metrekareden fazla inşaat alanına sahip olan gökdelen; ofisler, otel, ticari alanlar ve seyir noktalarını bünyesinde barındırıyor.

ÇÖL ORTASINDA 35 KİLOMETRELİK YEŞİL KORİDOR

Şehrin iklimsel direncini artırmak amacıyla "Yeşil Nehir" adı verilen yapay bir yeşil alan omurgası planlandı. İlk etapta 10 kilometre, uzun vadede ise 35 kilometreye ulaştırılması hedeflenen bu koridor; parklar, bahçeler ve yapay göllerden oluşuyor.

Benha Üniversitesi mimarlık araştırmacısı Noha H. Hefnawy’nin Journal of Al-Azhar University Engineering Sector dergisinde yayımlanan çalışmasında, söz konusu yeşil alanların çöl arazisindeki sıcak dalgalarını azaltma, hava kalitesini iyileştirme ve kentsel refahı destekleme rolü incelendi.

GENİŞ BİR RAYLI SİSTEM KURULUYOR

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımı sağlamak amacıyla geniş bir raylı sistem ağı kuruluyor. Resmi planlara göre:

Hafif Raylı Sistem (LRT): Kahire Metrosu ve yüksek hızlı elektrikli tren ağıyla entegre, 19 istasyonlu ve 103 kilometre uzunluğunda bir hat oluşturuluyor.

Doğu Nil Monorayı: Mısır Devlet Bilgi Servisi verilerine göre, Kahire Stadyumu İstasyonu ile yeni başkentteki Adalet Şehri İstasyonu arasında 22 istasyonla 56 kilometre boyunca hizmet verecek.

Worldsteel tarafından aktarılan bilgilere göre, kentin enerji ihtiyacının yüzde 35'e kadar olan kısmının karşılanması amacıyla, yakınlardaki çöl arazisinde yaklaşık 90 kilometrekarelik bir alanda güneş enerjisi tarlaları kuruluyor.