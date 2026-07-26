Sahra Çölü'ndeki Nabta Playa bölgesinde yapılan kazılarda, Stonehenge'den binlerce yıl daha eski olan ve "Sahra'nın Stonehenge'i" olarak adlandırılan dairesel bir taş yapı keşfedildi. MÖ 5000'li yıllarda yeşil çayırlar ve göllerle kaplı olan bölgede inşa edilen anıtın, eski toplulukların yıldızları ve yağış mevsimlerini takip etmesini sağlayan astronomik bir takvim işlevi gördüğü belirlendi.

TAŞ ÇEMBER HANGİ AMACLA İNŞA EDİLDİ?

Arkeoastronomi uzmanları, dikili taşların ufuktaki belirli noktalara, Sirius, Arcturus, Alpha Centauri ve Orion Kuşağı gibi parlak yıldızların o dönemki konumlarına göre hizalandığını saptadı. Kabilelerin, kurumuş göl yatağının sularına yansıyan yıldız konumlarını takip ederek hayvancılık ve tarım için hayati önem taşıyan yağmur dönemlerini tespit ettiği kaydedildi.

BÖLGEDE YAŞAYAN KABİLEYE DİR HANGİ İZLER BULUNDU?

Keşfi gerçekleştiren arkeologlar Fred Wendorf ve Romuald Schild, alanda eski ocak izleri, taş aletler, süslü çömlekler ve boncuklar tespit etti. Bölgede yaşam süren göçebe Ruat El-Bakouar kabilesine ait mezarlarda, inek figürlü büyük taşlar ve ritüel amacıyla kurban edildiği değerlendirilen eksiksiz bir inek iskeleti açığa çıkarıldı.

BÖLGE NEDEN TERK EDİLDİ?

Holosen döneminin başından itibaren bölgede yerleşik ve göçebe bir yaşam süren toplulukların, MÖ 3000 civarında iklimin değişmesi ve kuraklığın artması nedeniyle alanı terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.