Suudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesinde yer alan Diriyah arkeolojik sit alanında yürütülen kazı çalışmalarında, Abbasi dönemine ait ve yaklaşık 1.100 yıllık olduğu belirlenen büyük bir altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Suudi Miras Komisyonu tarafından yürütülen kazıların altıncı sezonunda bulunan ve "Diriyah Hazinesi" olarak adlandırılan keşif, yer altında korunmuş 100’den fazla altın nesne, değerli taşlar ve oksitlenmiş bakır parçalarından oluşuyor.

İNCE İŞÇİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Miras Komisyonu uzmanlarının incelemelerine göre, bulunan koleksiyonda gerdanlıklar, boncuklar, kolyeler ve disk şeklinde süs eşyaları yer alıyor. Eserlerin büyük bölümünün floral (çiçeksi) motiflerle bezendiği, bir kısmının ise altın çerçeveler içine yerleştirilmiş renkli taşlarla süslendiği tespit edildi.

Arkeologlar, takıların yapımında dönemine göre yüksek hassasiyet ve ustalık gerektiren "ince dövülmüş altın levha" tekniğinin kullanıldığını bildirdi. Dekoratif desenlerin metal yüzeylere preslenerek işlendiği parçaların, bin yılı aşkın süre yer altında kalmasına rağmen yapısal bütünlüklerini ve detaylarını büyük oranda koruduğu kaydedildi.

TARİHİ HAC YOLU ÜZERİNDE

Koleksiyonun bulunduğu Diriyah yerleşiminin, Irak’ı Mekke’ye bağlayan tarihi Basra hac yolu üzerinde yer aldığı belirtildi. Bölgede devam eden kazılarda takıların yanı sıra taş bina temelleri, kerpiç duvarlar, ateş ocakları, sıvalı iç mekanlar, çömlek kırıkları, cam parçaları ve metal aletler de bulundu. Araştırmacılar, bu bulguların alanın geçici bir kamp yeri olmadığını, insanların burada kalıcı olarak yaşadığını gösterdiğini ifade etti.

Uzmanlar, renkli taşların ve işlenmiş altınların varlığını, Abbasi döneminde söz konusu ticaret ve hac rotası üzerindeki yoğun bölgesel hareketliliğe ve emtia akışına bağlıyor.

Takıların kime ait olduğu ve hangi gerekçeyle alanda bırakıldığı henüz belirlenemezken, eserlerin dönemin sanatı ve ticari ilişkileri hakkında veri sağlamak üzere koruma altına alındığı bildirildi.