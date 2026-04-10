Gansu eyaletindeki Xinhe Formasyonu’nda yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 165-168 milyon yıl önce yaşadığı saptanan ve "Jinchuanloong niedu" adı verilen yeni bir dinozor türü bulundu. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Orta Jura dönemine tarihlenen bu keşif; eksiksiz bir kafatası, alt çene, boyun omurları ve uzun bir kuyruk kemiği dizisini içeriyor. Uzmanlar, özellikle kafatasının bu derece iyi korunmuş olmasının, neosauropod olmayan erken dönem eusauropodların anatomisini anlamak için paleontoloji dünyasına benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bilim insanları, Jinchuanloong’un kafatasındaki kemik dizilişini ve şekillerini ilk kez bu kadar ayrıntılı inceleme şansı yakaladı. Yapılan analizlerde, dinozorun kaşık şeklinde dişlere ve sağlam bir postorbital kemiğe sahip olduğu saptandı. Bu morfolojik özellikler, erken dönem sauropodların beslenme biçimleri ve yaşam stratejileri hakkında yeni veriler sağladı. Ayrıca fosilin üst çene kemiğinde (maksilla) tespit edilen küçük açıklıklar gibi özgün anatomik detayların, bu türü diğer Doğu Asya sauropodlarından ayırdığı bildirildi.

EVRİMSEL SÜREÇTEKİ KRİTİK KONUM

Filogenetik analizler, Jinchuanloong’un devasa dört ayaklı otçul sauropodların evrim hattında kritik bir noktada durduğunu gösterdi. Dinozorun hem ilkel hem de gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırdığı, ancak henüz tam gelişmiş bir neosauropod aşamasına ulaşmadığı belirlendi. Araştırmacılar, bu türün evrim ağacında Turiasauria ve daha gelişmiş sauropodları içeren grubun "kardeş grubu" olarak konumlandığını, bu sayede kuzeybatı Çin’deki sauropod çeşitliliğinin anlaşılmasında kayıp bir halkayı tamamladığını ifade etti.

10 METRE UZUNLUĞUNDA

Fosilin fiziksel özellikleri üzerinde yapılan incelemeler, bu bireyin henüz tam erişkinliğe ulaşmamış olabileceğine dair kanıtlar sundu. Kuyruk omurlarındaki sinir kemerlerinin tam kaynaşmamış olması ve kafatasındaki büyük epifiz deliği, dinozorun genç veya cinsel olgunluğa erişmemiş bir birey olduğuna işaret etti. Bilim insanları, gelişimini tamamlamamış olmasına rağmen canlının yaklaşık 10 metre uzunluğa sahip olmasının, türün devasa boyutları hakkında önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.