Yağışın az olduğu bölgelerde suyun toprak üzerinde hızla akıp kaybolmasını önlemek için taşlardan yararlanıldı. Ağaçların çevresine yerleştirilen taşlar ve oluşturulan küçük havzalar sayesinde yağmur suyunun belirli noktalarda birikmesi sağlandı.

AĞAÇLARIN ÇEVRESİNİ TAŞLARLA KAPATTILAR

Ürdün’de uygulanan su toplama projelerinde taşlar, yağmur suyunun akışını yavaşlatacak şekilde araziye yerleştirildi. Ağaçların çevresinde oluşturulan setler, suyun doğrudan bölgeden uzaklaşması yerine bitkilerin bulunduğu alanlarda toplanmasını sağladı.

TAŞLAR YAĞMUR SUYUNU NASIL TOPLUYOR?

Yağış sırasında arazi üzerinde hareket eden su, taşlardan oluşturulan küçük set ve havzalarda tutuluyor. Böylece sınırlı miktardaki yağmurun hızla akıp gitmesi engellenirken suyun ağaçların köklerinin bulunduğu bölgelere yönelmesi sağlanıyor.

KÜÇÜK HAVZALAR OLUŞTURDULAR

Taş setlerle birlikte arazi üzerinde küçük su toplama havzaları da oluşturuldu. Yağmur sırasında biriken suyun bu alanlarda tutulmasıyla kurak topraklarda bulunan ağaç ve bitkilerin suya ulaşması kolaylaştırıldı.

AZ MİKTARDAKİ YAĞMURU KAYBETMEDİLER

Kurak bölgelerde yağış miktarının sınırlı olması nedeniyle düşen yağmurun mümkün olduğunca bulunduğu bölgede tutulması hedeflendi. Taş setler, suyun yüzeyden uzaklaşmasını yavaşlatarak yağmurun bitkilerin bulunduğu noktalarda birikmesini sağladı.

SU DOĞRUDAN KÖKLERE NASIL ULAŞIYOR?

Arazinin yapısına göre oluşturulan taş setler ve havzalar, yağmur suyunu ağaçların bulunduğu bölgelere yönlendiriyor. Bu yöntemle yağmur suyunun araziden akıp gitmesi yerine köklerin çevresindeki toprakta toplanması amaçlanıyor.