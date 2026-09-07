Çin’in kurak bölgelerinde kurulan devasa güneş enerjisi santrallerinde yapılan incelemeler, fotovoltaik panellerin altında kendiliğinden yeni bir bitki örtüsünün geliştiğini ortaya koydu. Talatan ve Gobi gibi çöl bölgelerinde yürütülen saha çalışmalarında, panellerin oluşturduğu yapay gölgelerin toprağın ekolojik yapısını olumlu yönde etkilediği tespit edildi.

GÜNEŞ PANELLERİ TOPRAK KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Araştırmacıların ekolojik göstergeler üzerinden yaptığı analizler, toprak kalitesinin doğrudan panellerin altında en yüksek seviyede olduğunu, açık çöle doğru gidildikçe ise düştüğünü gösterdi. Elde edilen veriler ve saha ölçümleri şu sonuçları ortaya koydu:

Paneller, yer seviyesindeki rüzgar hızını %30 ile %40 oranında azaltırken toprak nemini %30'dan fazla artırıyor.

Güneş ışınlarını engelleyen paneller, toprak sıcaklığını düşürerek suyun buharlaşma hızını yavaşlatıyor.

Nem oranındaki artış öncü bitkilerin yetişmesine, bu bitkiler ise topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin artmasına zemin hazırlıyor.

Uydu görüntüleri üzerinden yapılan takipte de panellerin yerleştirildiği alanlarda yeşillenme eğilimi kaydedildi. Bununla birlikte, ışığın panel aralıklarından düzensiz süzülmesi nedeniyle bitki gelişiminin ve fizyolojisinin alan genelinde farklılıklar gösterdiği belirtildi.

KÜRESEL ÖLÇEK MODELLEMELERİ VE RİSKLER

Güneş santrallerinin yerel ölçekte mikroklimalar oluşturarak çölleşmeyle mücadeleye katkı sağladığı gözlemlense de araştırmacılar ölçek büyütüldüğünde farklı risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Sahra Çölü gibi geniş coğrafyaların tamamen panellerle kaplanması ihtimaline yönelik yapılan iklim modellemeleri; yüzeyin ışığı yansıtma kapasitesinin değişebileceğini, bu durumun atmosferik ısınmaya ve muson rejimleri gibi küresel iklim dengelerinin bozulmasına yol açabileceğini gösteriyor.

Güneş enerjisi altyapılarının çevresel etkilerine ilişkin araştırmalar devam ediyor.