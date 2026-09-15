ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki güneş enerjisi santrallerinde yürütülen araştırmalar, özel tasarlanmış tesislerin nesli tehlike altında olan San Joaquin cüce tilkileri için korunaklı bir yaşam alanı oluşturduğunu ortaya koydu.

Topaz Solar Farms ve California Valley Solar Ranch tesislerinde 2014-2017 yılları arasında gerçekleştirilen üç yıllık izleme çalışmalarında, 100’den fazla tilki takip tasmalarıyla incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, güneş santrallerinin sınırları içinde yaşayan tilkilerin hayatta kalma, üreme ve vücut kütlesi oranlarının, tesis dışındaki doğal alanlarda yaşayan popülasyonla benzer seviyelerde olduğu tespit edildi.

ÖZEL ÇİT TASARIMI YIRTICILARI ENGELLEDİ

İncelemelerde elde edilen bulgular, tesis çevresine yerleştirilen çitlerin yaban hayatı açısından filtre işlevi gördüğünü gösterdi. Yerden yaklaşık 12 ila 15 santimetre yüksekte bırakılan çit açıklıkları yaklaşık 2,3 kg ağırlığındaki cüce tilkilerin ve küçük kemirgenlerin geçişine izin verirken, çakal gibi daha büyük yırtıcıların içeri girmesini engelledi.

Araştırma süresince kaydedilen tilki ölümlerinin büyük bölümünün çitlerin dışında gerçekleştiği; inşaat veya işletme faaliyetlerine bağlı herhangi bir tilki ölümünün rapor edilmediği bildirildi. Ayrıca güneş panellerinin, tilkileri kaya kartalı gibi yırtıcı kuşlardan koruyan bir örtü sağladığı belirtildi.

BAŞKA TEDBİRLERDE UYGULANDI

Tesislerde tilkilerin yaşam döngüsünü desteklemek amacıyla bir dizi çevre yönetim tedbiri uygulandı:

Mevcut inler koruma altına alındı ve yapay inler inşa edildi.

Bölgedeki bitki örtüsünü kısa tutarak tilkilerin avlanmasını kolaylaştırmak için paneller arasında koyunlar otlatıldı.

Araç hız limitleri düşürüldü, atık kontrolü sağlandı ve alana köpek girişi yasaklandı.

Kemirgen zehri (rodentisit) kullanımı kısıtlandı.

UZMANLARDAN KONUM İÇİN UYARI GELDİ

Araştırmacılar, elde edilen bulguların güneş enerjisi santrallerine sınırsız bir alan açma hakkı tanımadığına dikkat çekti. Yaban hayatı açıklıkları içermeyen çitlerin, yoğun araç trafiğinin veya denetimsiz ilaçlamanın var olduğu hatalı konumlandırılmış projelerin habitat kaybına yol açabileceği vurgulandı.

Planlı güneş tesislerinin koruma altındaki doğal yaban hayatı alanlarının yerini tutamayacağı, ancak doğru saha seçimi ve tasarımla parçalanmış ekosistemlerde destekleyici bir rol oynayabileceği ifade edildi.