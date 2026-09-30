Çin’in Xinjiang bölgesindeki Taklamakan Çölü’nü bir uçtan bir uca kesen 552 kilometrelik Tarım Çöl Otoyolu, zorlu doğa koşullarına karşı uygulanan mühendislik ve bakım yöntemleriyle varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 446 kilometresi tamamen yerleşimsiz ve su kaynağı bulunmayan kumulların arasından geçen yol, Çin’in en büyük petrol ve gaz sahalarından birine hizmet eden kritik altyapı hattını koruyor.

YEŞİL KUŞAK OLUŞTURULDU

1995 yılında Luntai ile Minfeng şehirlerini birbirine bağlamak amacıyla kullanıma açılan otoyol, yüksekliği 20 metreye ulaşan hareketli kumulların tehdidi altında bulunuyor.

Rüzgarla ilerleyen kumların asfaltı kaplamasını önlemek için yolun her iki tarafına derin köklü saksavul ve ılgın gibi çöle dayanıklı bitkiler ekilerek yapay bir yeşil kuşak oluşturuldu. Toplamda 3 bin 100 hektardan fazla alanı kapsayan bu bitki örtüsü, yer altındaki tuzlu su akiferlerinden çekilen suyla hayatta tutuluyor.

HER 4 KİLOMETREDE BİR BAKIM İSTASYONU

Bölgede doğal yüzeysel su bulunmaması nedeniyle irrigation (sulama) altyapısı yaklaşık 100 metre derinlikteki kuyulardan besleniyor. Hattın sürekliliğini sağlamak adına otoyol boyunca her 4 kilometrede bir bakım ve pompa istasyonları konumlandırılmış durumda.

Bu istasyonlarda ikamet eden görevliler, boru hatlarını denetlemek, sızıntıları onarmak ve sulama akışını düzenlemekle sorumlu. Bitkilerin sulama olmayan alanda kalması durumunda birkaç hafta içinde kuruduğu ve kumulların yolu yeniden kapatma riskinin ortaya çıktığı belirtildi.

POMPA SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İnşa edildiği dönemden itibaren dizel jeneratörlerle çalıştırılan su pompaları, PetroChina iştiraki tarafından yürütülen projeyle 2022 yılı itibarıyla tamamen güneş enerjisi sistemlerine geçirildi.

Yol hattı üzerine kurulan 3,5 megavat toplam kapasiteli 86 güneş enerjisi istasyonu, yılda yaklaşık 3,6 milyon kilovatsaat elektrik üreterek sulama sisteminin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Bölgenin altından geçen stratejik petrol ve gaz boru hattının güvenliğini sağlayan otoyol, yüksek işletim ve bakım maliyetlerine rağmen kesintisiz insan gözetimi ve yenilenebilir enerji desteğiyle açık tutulmaya devam ediyor.