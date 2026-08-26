Topraklarının %96'sı çöllerle kaplı olan ve gıda ihtiyacının yaklaşık %40'ını ithalatla karşılayan Mısır, ülkenin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla "Yeni Delta" mega projesini yürütüyor. 2021 yılında duyurulan ve en az 15 milyar dolar bütçeyle hayata geçirilen proje, Nil Deltası'nın batısına su taşıyarak 924 bin hektarlık çöl alanını tarım arazisine dönüştürmeyi hedefliyor.

SU TAŞIMAK İÇİN 114 KİLOMETRELİK HAT KURULUYOR

Proje kapsamında suyun çöle ulaştırılması amacıyla açık kanallar ve boru hatlarından oluşan 114 kilometrelik bir sistem inşa ediliyor. Nil Deltası'nın Reşid kolundan başlayan 50 kilometrelik yapay kanal; 25 kilometrelik yeraltı ve 40 kilometrelik yüzey boru hatlarıyla birleşiyor.

Sistemdeki 20'den fazla pompa istasyonu, suyu günlük 7,5 milyon metreküp arıtma kapasitesine sahip El-Hammam tesisine taşıyor. Arıtılan su, yeraltı su rezervuarı ile desteklenerek yeni tarım alanlarının sulama şebekelerine aktarılıyor.

İTHALAT BASKISI PROJEYİ HIZLANDIRDI

Çölleşme ve kentleşme nedeniyle tarım arazileri 1990'lardan bu yana her yıl %2 oranında küçülen Mısır'da, nüfusun 2050 yılına kadar 165 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkenin gıda ithalatına bağımlılığı devam ederken, 2024 verilerine göre yıllık 20 milyon tonluk buğday talebinin 13,3 milyon tonu dışarıdan temin edildi.

MÜHENDİSLİK AÇISINDAN ZORLUKLARI DA VAR

Yeni Delta projesiyle dönüştürülen alanlarda ağırlıklı olarak buğday, mısır, sebze, meyve ve tıbbi bitki yetiştirilmesi planlanıyor. 150 şirketle ortaklık kurulması öngörülen bölgede tarım ve sanayi kolunda 5 milyon kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mısır, 2022'de 6,5 milyon ton olan tarım ihracatını 2030 yılına kadar 13 milyon tona, ihracat gelirini ise 3,3 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, projenin yeraltı sularının arıtılması, toprak iyileştirme maliyetleri, çöl ortamında iş gücü mobilizasyonu ve çevresel etkilere yönelik mühendislik zorlukları da devam ediyor.