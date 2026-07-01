Proje, yalnızca lüks konutlardan oluşan bir yerleşim alanı olmanın ötesinde, çevresel ve mühendislik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Deniz suyunun sürekli yenilenmesini sağlayan doğal akış sistemi ve kıyı ekosistemini destekleyen uygulamalar sayesinde şehir, çöl koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

ÇÖLÜ KAZARAK DENİZİ İÇERİ ALDILAR

Kuveyt'in yaklaşık 160 kilometrelik doğal kıyı şeridinin büyük bölümünün limanlar ve sanayi bölgeleri tarafından kullanılması nedeniyle yeni sahil alanlarına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine mühendisler, Dubai'deki gibi denize ada yapmak yerine çölü kazarak Basra Körfezi'nin suyunu içeri taşıyan geniş ve birbirine bağlı kanallar oluşturdu. Böylece daha önce tamamen kumlarla kaplı olan bölge, denizle iç içe yeni bir yerleşim alanına dönüştü.

KANALLAR KENDİ KENDİNİ TEMİZLİYOR

Projede en büyük teknik zorluklardan biri, kanallardaki suyun durgunlaşmasını önlemekti. Bunun için gelgit, rüzgar ve akıntılar dikkate alınarak pasif çalışan hidrodinamik sistem geliştirildi. Gelgit sırasında açılıp kapanan kapaklar sayesinde deniz suyu sürekli yenileniyor ve kanallarda kötü koku ya da oksijen yetersizliği oluşmasının önüne geçiliyor. Sistem herhangi bir motor kullanmadan doğal su hareketlerinden yararlanıyor.

Ayrıca kıyılarda tuzlu suya dayanıklı bitkiler dikilerek toprağın dengesi korunuyor ve deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Bu sayede proje yalnızca yeni bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda yapay kıyı ekosistemi oluşturmayı da hedefliyor.

SAVAŞ SONRASI YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİ OLDU

Sabah Al Ahmad Sea City fikri, 1990 Körfez Savaşı sonrasında ülkenin yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıktı. Savaşın çevrede bıraktığı tahribatın ardından geliştirilen proje, hem kıyı ihtiyacını karşılamayı hem de ülkeye yeni ekonomik ve turistik değer kazandırmayı amaçladı.

Bugün tamamlanan bölümlerde marinalar, konutlar ve su kanallarının çevresine kurulan yaşam alanları bulunuyor. Projenin, Kuveyt'in en büyük kıyı geliştirme yatırımlarından biri olarak büyümeye devam etmesi planlanıyor.