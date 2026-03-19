Bilim insanları, Suudi Arabistan’daki Nefud Çölü’nde yaklaşık 120 bin yıl öncesine tarihlenen insan ayak izleri buldu. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, bu keşif antik insanların bölgedeki göç yolları ve yaşam biçimlerine dair yeni veriler sunuyor.

Araştırmacılar, ayak izlerinin kurumuş bir göl yatağında bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler, izlerin o dönemde su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere bölgede duraklayan küçük bir grup insan tarafından bırakıldığını gösteriyor. Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü’nden Matthew Stewart, buluntuların birkaç saatlik veya günlük kısa zaman dilimlerini yansıtması bakımından nadir birer kanıt niteliği taşıdığını belirtti.

YEŞİL BİR COĞRAFYANIN İŞARETLERİ

Bölgede yapılan çalışmalar, bugünkü çöl yapısının aksine, 120 bin yıl önce bölgenin göller ve geniş otlaklarla kaplı sulak bir arazi olduğunu ortaya koydu. İnsan izlerinin hemen yanında fil ve su aygırı gibi yaban hayvanlarına ait izlerin de bulunması, coğrafyanın o dönemdeki biyolojik çeşitliliğini destekliyor.

Arkeolog Michael Petraglia, iklimsel koşulların uygunluğu sayesinde Arap Yarımadası’nın kuzey kısmının, Afrika ile Avrasya arasında geçiş yapan gruplar için stratejik bir güzergah oluşturduğunu ifade etti.

ESKİ TEROİLER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Elde edilen veriler, erken dönem insanlarının zorlu iklim koşulları nedeniyle Arap Yarımadası’nı kullanmadığına dair eski teorileri değiştiriyor. Bulgular, bölgenin bir "göç koridoru" işlevi gördüğünü ve insanların sanıldığından çok daha erken dönemlerde farklı çevre koşullarına uyum sağladığını gösteriyor.

Bilim dünyası, kemik veya taş aletlerin aksine belirli bir anı donduran bu ayak izlerinin, insanlığın yerküreye yayılım sürecinin kronolojisini netleştirmede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.