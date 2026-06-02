Futura-sciences.com tarafından yayımlanan iklim modelleme raporlarına göre, çöller geniş alanları ve kesintisiz güneş ışığı potansiyeliyle teorik olarak küresel enerji ihtiyacının dört katını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ancak yapılan son simülasyonlar, kıtasal ölçekte kurulacak devasa bir güneş enerjisi santralinin dünya genelindeki hava koridorlarını ve rüzgar akışlarını kalıcı olarak değiştireceğini ortaya koydu. Modern mühendislik ve lojistik ağları, küresel çevre hasarı riskleri nedeniyle mega çöl projeleri yerine bölgesel dağıtık şebeke modellerine yöneliyor.

ALBEDO ETKİSİ KISIR BİR YAĞIŞ DÖNGÜSÜ YARATIYOR

Güneş panellerinin çöllere kurulmasının önündeki en büyük bilimsel engeli "albedo" (yüzeylerin güneş ışığını yansıtma oranı) değişimi oluşturuyor. Açık renkli çöl kumları güneş ışığını uzaya geri yansıtırken, koyu renkli güneş panelleri bu ışığı absorbe ederek toprak tabakasını ve yerel atmosferi ısıtıyor.

Yükselen sıcaklık bölgeye nem çekerek yerel yağış miktarını artırıyor. Yağışla birlikte büyüyen bitki örtüsü çöl zeminini daha da koyulaştırıyor ve ısınma ile yağış miktarının sürekli birbirini tetiklediği kısır bir döngü meydana geliyor.

AMAZON ORMANLARINDA KURAKLIK VE SİKLON RİSKİ

2021 yılında yürütülen iklim modelleme çalışmasının sonuçlarına göre, Sahra'da oluşacak bu yapay yeşillenme ve termal güç alanı, küresel atmosfer sistemlerini felç etme riski taşıyor. Raporda, panellerin emdiği enerjinin yüzde 85'ini dışarıya saf ısı olarak vermesi nedeniyle atmosferik akımların değişeceği; bunun da Amazon havzasında kitlesel orman kayıplarına ve kuraklığa neden olacağı aktarıldı. Aynı simülasyon, Kuzey Amerika ve Doğu Asya kıyılarında yıkıcı tropikal siklonların sıklığının artacağını ve Arktik bölgesindeki buz erimelerinin hızlanacağını gösterdi.

SU KRİZİ VE TOZLANMA MALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ENGELLİYOR

Ekolojik risklerin yanı sıra mühendisler, çölde işletme ve temizlik aşamalarında su kıtlığı problemiyle karşı karşıya kalıyor. Güneş panellerinin çöl tozundan arındırılması ve sistemlerin soğutulması için yüksek miktarda su tüketimi gerekiyor. Tozlanan panellerin hızla verimlilik kaybetmesi ve kurak coğrafyalarda suyun manuel olarak taşınmasının yarattığı lojistik maliyetler, projelerin finansal sürdürülebilirliğini ortadan kaldırıyor.