Projede beton ya da büyük mühendislik yapıları yerine, yere yaklaşık 1 metreye 1 metre boyutlarında yerleştirilen saman örgüler kullanılıyor. Bu kare şeklindeki yapılar rüzgarın kum üzerindeki etkisini azaltıyor, nemin korunmasına yardımcı oluyor ve kumun hareket etmesini engelliyor. Kum sabitlendikten sonra kuraklığa dayanıklı bitki türleri dikilerek doğal yaşam yeniden oluşturuluyor.

SAMAN IZGARALARI ÇÖLÜ DURDURDU

Uzmanlara göre saman ızgaraları, zemin seviyesindeki rüzgar hızını önemli ölçüde düşürürken, saatte 70 kilometreyi aşan rüzgarlara da dayanabiliyor. Bitkilerin kök salmasının ardından alan kendi ekosistemini oluşturmaya başlıyor ve çölleşmenin ilerlemesi büyük ölçüde yavaşlıyor. Çinli araştırmacılar ayrıca fidanların daha derindeki nemli katmanlara ulaşmasını sağlayan özel dikim yöntemleri kullanarak kurak dönemlerde bile bitkilerin hayatta kalmasını sağlıyor.

ÇÖLÜN YERİNİ TARIM VE YEŞİL ALANLAR ALDI

Yaklaşık 30 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda Kubuqi'nin bazı bölümlerinde tarım yapılmaya, hayvancılık geliştirilmeye ve tıbbi bitkiler yetiştirilmeye başlandı. Resmi verilere göre projeden 100 binden fazla kişi doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı. Bölgedeki kum fırtınalarının azalması ise Pekin ve Tianjin gibi kuzey Çin kentlerinde hava kalitesinin iyileşmesine katkıda bulundu.

Kubuqi'de elde edilen sonuçlar, bugün Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere çölleşmeyle mücadele eden birçok ülke tarafından da yakından inceleniyor. Uzmanlar, düşük maliyetli doğal mühendislik yöntemlerinin büyük ölçekli çevre sorunlarının çözümünde etkili bir model olabileceğini değerlendiriyor.