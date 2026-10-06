Çalışmalar, Gansu'nun Wuwei kentindeki üç güneş enerjisi santralinde POWERCHINA Beijing Engineering Corporation (BJEC) araştırmacıları tarafından yürütülüyor. Deneme alanları hareketli kumullardan tuzlu topraklara ve çakıllı çöl arazilerine kadar farklı koşulları kapsıyor.

KUMUN ÜZERİNDE KORUYUCU TABAKA OLUŞTURUYORLAR

Araştırmacılar, termik santrallerde kömür yakıldıktan sonra geriye kalan ince uçucu külü doğrudan çöle dökmek yerine, kum sabitlemek amacıyla geliştirilen özel malzemelerin üretiminde kullanıyor. Amaç, kum tanelerini birbirine bağlayan daha dayanıklı bir yüzey oluşturarak güçlü rüzgârların kumu sürüklemesini azaltmak. Uçucu külün kum sabitlemede kullanılabileceğini inceleyen önceki araştırmalar da bu malzemenin uygun katkılarla bağlayıcılığının önemli ölçüde artırılabildiğini gösteriyor.

Bölgede yalnızca uçucu kül denenmiyor. Güneş panellerinin çevresine metal ağlar, yüksek yoğunluklu polietilen ağlar ve bitki liflerinden yapılan bariyerler de kuruluyor. Longyu'daki santralde ilk bariyerin gelen kumun yaklaşık yüzde 50-60'ını tuttuğu, tüm koruma sistemini geçerek tesisin merkezine ulaşabilen kum miktarının ise yüzde 10'un altına indiği belirtiliyor.

İLK DENEME İSTEDİKLERİ GİBİ GİTMEDİ

Sahadaki uçucu kül temelli malzemelerin geliştirilmesi üzerinde çalışan araştırmacı Liu Ziyue'nin ilk denemelerinde ise sorun çıktı. Çöle yerleştirilen plakalar kırılmaya başladı ve ekilen tohumlar filizlenmedi. Bunun üzerine ekip, sahadaki sonuçlara göre malzemenin hazırlanma yöntemini değiştirerek yeni denemelere geçti.

Projenin uzun vadeli hedefi yalnızca kumun hareketini durdurmak değil. Güneş panellerinin altında bitki örtüsünün yeniden gelişmesi, yağmur suyunun daha verimli kullanılması ve enerji tesislerinin çevresinde daha dayanıklı bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Araştırmacılar böylece enerji üretimi ile çölleşmeyle mücadeleyi aynı arazi üzerinde bir araya getirmeye çalışıyor.