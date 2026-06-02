Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ve 15 gün önce Türkiye ile “Ebedi Dostluk ve Stratejik Ortaklık Bildirisi” imzalayan Kazakistan, Güney Kıbrıs’a Büyükelçilik açma izni verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulides bugün, Kazakistan’a iki günlük resmi ziyarette bulunacak. Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev bu ziyarette GKRY lideri Hristodulides’e “Devlet Dostluk Nişanı” verecek.

Başkent Astana’daki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği de törenle açılacak.

Güney Kıbrıs’a atanan Kazak elçi Nikolay Zhumakanov Hristodulides ile.

Kazakistan Güney Kıbrıs’a uçak seferi de başlattı. Hristodulides, 5 bakan ile çıkacağı Kazakistan ziyaretini bu seferin ilk uçuşu ile yapacak.

Ziyarette iki ülke arasında yüksek öğrenim, kültür, spor, teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik anlaşmaları imzalanacak.

Cömert Tokayev, Erdoğan’ı 14-16 Mayıs’ta Astana’da ağırladı.

GÖNÜLDEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı son olarak 14-16 Mayıs 2026’da Astana’da ağırlayan Devlet Başkanı Cömert Tokayev, “Bizler birbirine gönülden destek veren kardeş ülkeleriz” demişti. Kazakistan’ın da yer aldığı Türk Devletleri Topluluğu içinde KKTC’ye “Gözlemci” sıfatı verilmesi ve zirveye davet edilmesi ise AB ile GKRY’nin sert tepkisine yol açmış, Kazakistan daha sonra AB’ye yanaşmıştı.

Kazakistan’ın 16 Aralık 1991’deki bağımsızlığını aynı gün tanıyan ilk ülke ise Türkiye olmuştu.

Binali Yıldırım

Aksakallılar konseyinde yer alıyor

KKTC’yi tanımayan ve bir süre önce Güney Kıbrıs’ta Büyükelçilik açan Kazakistan, Binali Yıldırım’ın başkanı olduğu “Aksakalılar Konseyi’’ içinde de yer alıyor. Kazakistan AB zirvesinde “KKTC’nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacağını” da açıklamıştı.

Utku Çakırözer

‘43 yıldır sonuç yok’

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP vekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Güney Kıbrıs, AB’ye üye oldu, 1 milyar 181 milyon Euro savunma desteği sağladı. Adayı silahlandırıyor, İsrail ve Hindistan’dan savunma sitemi alarak endişe yarattı. ABD Türk-Yunan dengesini bozdu. Biz ise 43 yıldır KKTC’yi tek bir ülkenin tanımasını bile sağlayamadık” dedi.