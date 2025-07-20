AKP tarafından 29 maddeden oluşan sağlık alanında düzenlemeleri içeren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümün görüşmelerine geçildi.

Burada konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tutukluluğu devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

"Kendisi AML; akut miyeloid lösemi hastası, kan kanseri yanı sıra lenfoması var ve cezaevine girdikten sonra 20 kilo kaybetti.

Elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporu var. Bu raporda diyor ki; 'kendisi AML hastasıdır, aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık, bu biyopside blast oranı yüzde 4-5'tir'. Literatür de diyor ki; 'bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4-5 ise bu hastalık nüksediyor demektir'. Yanı sıra, diyor ki; 'nötropenisi var, lekopenisi var'. Ne demek bu; vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Adli Tıp Kurumu ise raporu çarpıtıyor.

Adli Tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde 4-5 blast oranını tahrif etmiş arkadaşlar. Bu, korkunç bir skandal.

Buradan Sağlık Bakanına sesleniyorum, buradan Adalet Bakanına sesleniyorum; bu bir skandaldır, bu taammüden birisini ölüme göndermektir. Bu, hata falan değil çünkü niye biliyor musunuz blast oranını 3-4 yazmış? 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş.

Akıl alır gibi değil. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum; bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalık'ı biran önce çıkartın. Aksi halde, üzülerek söylüyorum bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz ve hepiniz onun vicdani sorumluluğu altında kalırsınız."

*Tahrif: Bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme.