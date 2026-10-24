Emekli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalıyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in Balıkesir’de konuştuğu 64 yaşındaki işçi emeklisi Haydar Yurtlu, 29 bin 500 lira emekli maaşı aldığını ve 15 bin lira ev kirası ödediğini söyledi. Kazı kazan satan Yurtlu, oğlunun tıp fakültesi son sınıfta okuduğunu da anlattı ve “Kalan parayı da çocuğa gönderiyorum, buradan kazandığın 3-5 kuruşla geçinmeye çalışıyorum” dedi.

‘KAMYONLA GÖTÜRDÜLER’

Çömez, 63 yaşındaki akciğer kanseri hastası bir emekliyle karşılaştı. Çaycılık yapan vatandaş, “Memleketin hali bozuk. Emekliler perişan” diyerek yaşadığı sıkıntıyı anlattı ve “Hastayım ama mecburen çalışıyorum, emekli maaşı hiçbir şeye yetmiyor. Çay satıyorum, çalışmazsam açım. Bir bize bak, bir de fonculara, parayı onlar götürmüş” dedi. Çömez de “Evet çuval az geldi, kamyonla götürdüler” diye konuştu.

Çömez, 64 yaşındaki işçi emeklisi Haydar Amca için ise “29 bin lira maaş alıyor, evini geçindirmeye çalışıyor, tıp fakültesinde çocuğunu okutuyor, maaşı yetmiyor, kazı kazan satıp 3 kuruş kazanmaya çalışıyor, memlekete de hayırlı evlat yetiştiriyor. Diğer tarafta da fon vurguncuları, soyguncular, hırsızlar, çeteler var. Vurguncu sefada vatandaş cefada” ifadelerini kullandı.