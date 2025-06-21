TCMB’nin haziran toplantısında politika faizini beklentilere uygun şekilde sabit bırakmasının ardından Commerzbank'tan Tatha Ghose, Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini açıkladı.
TCMB’nin PPK metninde para politikasının sıkılaştırılması potansiyeline yapılan atfın kaldırıldığını hatırlatan Ghose, bunun da yaklaşan faiz indirimlerinin sinyali olduğunu söyledi.
Yatırımcıların faiz indirimlerinin başlamasına hazırlıklı olması gerektiğini bildiren Ghose, Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda rehavete kapılıp faiz indirimlerine yeniden başlamasıyla liranın düşüşünün hızlanabileceğini öngördü.