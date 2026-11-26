Galatasaray ile İtalya Serie A ekiplerinden Como, kulüpler arasındaki ilişkileri geliştirme kararı aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, geleceğe dönük iş birliğinde özellikle İtalya ve Endonezya'ya odaklanacaklarını belirtti.

Como Başkanı Mirwan Suwarso ve beraberindeki heyet, Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti. Tecrübe paylaşımının yapıldığı görüşmede karşılıklı hediyeler takdim edildi. İki başkan, buluşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“BÖYLE BİR KARAR ALDIK”

Como'nun kısa sürede 4. Lig'den üst lige yükselmesini önemli bulduğunu söyleyen Özbek, görüşmede bu gelişimin nasıl sağlandığını konuştuklarını anlattı. Özbek, iki kulübün gelecekteki ilişkilerine ilişkin şunları söyledi:

“Bundan sonraki süreçte Como ile Galatasaray arasındaki ilişkileri geliştireceğiz. Böyle bir karar aldık. Geleceğe yönelik ilişkilerimizi geliştireceğimizden bahsediyorum. Özellikle İtalya'da ve aynı zamanda Endonezya'da…”

“ÇOK ŞEY ÖĞRENMEYİ UMUYORUZ”

Como Başkanı Suwarso ise RAMS Park'ta ağırlanmaktan onur duyduğunu belirterek Galatasaray'ın köklü tarihine vurgu yaptı. Como'nun ligde ve Avrupa kupalarında gelişim ve bu seviyelere alışma sürecinde olduğunu ifade eden Suwarso, ziyaretin amacını şu sözlerle anlattı:

“Buraya gelerek hem Başkan'dan hem de takımların yönetim kadrolarından çok şey öğrenmeyi umuyoruz.”