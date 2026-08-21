İtalya'nın tarihi Como kenti, bisiklet kullanımında yeni kısıtlamalara gidiyor. Belediye Başkanı Alessandro Rapinese, elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kent merkezinde bisiklet sürülmesini yasaklayan önlemleri açıkladı.

Rapinese, Temmuz ayında belediye binasından çıkarken bir elektrikli bisikletle çarpıştığını belirtti. Çarpışmaya karışan bisikletlinin kimliğinin henüz belirlenemediğini vurgulayan Rapinese, hastaneye kaldırılmadığını ancak olayın kendisinde bilgi topladığını ve bu önlemin oradan doğduğunu ifade etti.

Rapinese, RapiNews24 adlı internet video serisinde verdiği demeçte, "İnsanlar kendi deneyimlerine göre hareket eder, bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum" dedi. Kamu güvenliğini artırmak için bu yasağın gerekli olduğunu savunan Rapinese, kararın gerekçelerini bu şekilde açıkladı.

Yeni düzenleme, Eylül ayından itibaren yürürlüğe girecek. Yaklaşık 30 caddeden oluşan alanda bisikletlilerden inip yürümeleri istenecek. İtalyan karayolları kanunu modeller arasında ayrım yapmadığı için bu kural hem elektrikli hem de normal bisikletler için geçerli olacak. Yasaklanan yolların çoğu, eski kentin en geniş caddeleri arasında yer alıyor ve kuryeler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Bu önlem, şehir merkezindeki otomobil ve kamyonetlere daha katı kurallar getiren yeni trafik düzenlemeleri paketinin bir parçası. Sınırlı Trafik Bölgesi (ZTL) kapsamında bazı araçların yıllık izin belgesi alması ve şehre giriş yaptıkları her gün için 3 euro ödemesi gerekiyor.

Dükkanlara ve restoranlara teslimatlar sadece 06:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılabilecek. Otellerde konaklayan turistler ise sadece tesislerinin otoparkı varsa şehir merkezine araçla girebilecek.

HALK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karar yerel halkta tepki topladı. Yerel bir yurttaş grubu olan Civitas Como, yasağın meşruiyetini sorgulayarak bunu "tartışmalı ve hatalı" olarak nitelendirdi. Nova Como derneği ise 12 Eylül için protesto amaçlı bir bisiklet sürüşü organize etti. Yasağın durdurulması için çevrimiçi bir imza kampanyası başlatıldı.

Rapinese, bu kararın Como'yu tek başına alan bir hareket olmadığını belirtti. Palermo'da 2023 yılından bu yana ana caddelerin bazı bölümlerinde bisiklet kullanımı kısıtlanırken, Paris de 2023 yılında kiralık elektrikli scooter'ları tamamen yasaklamış ve son dönemde kullanıcılarına yönelik güvenlik gereksinimlerini sıkılaştırmıştı. Avrupa genelinde birçok yerel yönetim, elektrikli bisikletler ve tek kişilik araçların kullanımına kısıtlamalar getiriyor.