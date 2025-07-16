Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Davinson Sanchez’e teklifler gelmeye devam ediyor… İtalyan ekibi Como, Kolombiyalıo yıldız için sarı kırmızılıların kapısını bir kez daha çaldı. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i transfer ettiği bonservisin 2 katından fazlasını sarı-kırmızılılara sundu.

Galatasaray yönetimi Como’nun ilk teklifini reddederken yeni bir teklif daha sunuldu. Ünlü muhabir Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre İtalyan ekibinin Kolombiyalı stoper için Galatasaray'a 18+2 milyon euroluk teklif sunduğu haber detayında yer aldı. Galatasaray'ın 2023-24 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez'in piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro.