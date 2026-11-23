Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao, görevine son veren Al-Ittihad'ı FIFA'ya şikayet ederek 20 milyon euro tazminat talep etti. Suudi Arabistan temsilcisi, teknik adama ödenmesi gereken tutarın 4 milyon euro olduğunu savunarak talebe itiraz etti.

A Bola'nın haberine göre Conceiçao, 4 Ağustos'ta FIFA'ya yaptığı başvuruda sözleşmesinin kalan süresine ait maaşlarının tamamının ödenmesini istedi. Al-Ittihad, Portekizli çalıştırıcının görevine 31 Mayıs'ta, sözleşmesinin bitimine iki yıl kala son vermişti.

KULÜPTEN DÖRT AYLIK MAAŞ YANITI

Al-Ittihad, FIFA'ya ilettiği resmi yanıtta Conceiçao'nun alması gereken tutarın dört aylık maaşa karşılık gelen 4 milyon euro olduğunu savundu. Portekizli teknik adamın yanı sıra teknik ekibinin de kulüp hakkında şikayette bulunduğu aktarıldı.

Conceiçao, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Portekizli çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Emre Belözoğlu'na çevirmişti.