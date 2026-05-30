Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için nefesler tutuldu.

Sarı lacivertlilerin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak kiminle çalışmak isteyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı olmak üzere 4-5 adayla görüştüklerini belirten Yıldırım'ın yabancı adayları ortaya çıkmaya başladı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Feder Derneği’nde yaptığı açıklamada görüştüğü yabancı teknik direktörlerden birinin şartlarını açıkladı.

15 milyon Euro yıllık maaş ve 5 milyon Euro şampiyonluk primi istekleri ile cep yakan teknik direktörün Antonio Conte olduğu ortaya çıktı. Napoli ile yollarını ayıran İtalyan teknik adamın Aziz Yıldırım'dan talep ettiği ücret beklenenin çok üzerine çıktı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışlarında temaslar ve görüşmelerin sürdüğünü, seçilmeleri halinde kısa süre içinde açıklamanın da yapılacağını dile getirdi.