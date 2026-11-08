Londra'nın güneyindeki Croydon bölgesinde hayata geçirilecek uygulama, özellikle dükkânların üzerinde bulunan dairelerde yaşayanları kapsıyor. Kasım ayı içerisinde devreye alınacak sistemle birlikte çöplerin yalnızca belirlenen toplama günlerinde, akşam 18.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa bırakılmasına izin verilecek.

BELİRLENEN SAATLER DIŞINDA ÇÖP ATMAK YASAK

Yeni uygulamanın ilk duyurulduğu noktalardan biri South Norwood bölgesindeki Portland Road oldu. Buraya yerleştirilen levhalara göre, ilgili binalarda yaşayanlar çöplerini yalnızca pazartesi ve perşembe günleri 18.00 ile 20.00 arasında belirlenen toplama noktalarına bırakabilecek. Diğer sokaklarda ise toplama günleri farklılık gösterebilecek.

Kurallara uymayanların bıraktığı çöp torbaları, izinsiz atık dökme kapsamında değerlendirilebilecek. Belediye, belirtilen saatlerin dışında çöp çıkaranlara sabit tutarlı para cezası uygulanabileceğini duyurdu.

ÇÖP TORBALARININ RENKLERİ DE DEĞİŞİYOR

Yeni sistemle birlikte çöplerin ayrıştırılması da zorunlu hale geliyor. Evsel atıklar için kırmızı, geri dönüştürülebilir malzemeler için ise mavi torbalar kullanılacak. Siyah veya belediye tarafından onaylanmamış torbaların sokağa bırakılması da cezai işlemle sonuçlanabilecek.

Croydon Belediyesi, uygulamanın temel amacının sokaklarda biriken çöpleri azaltmak ve çevre temizliğini sağlamak olduğunu açıkladı. Özellikle kaldırımlarda uzun süre bekleyen çöp torbalarının fare ve tilki gibi hayvanları çektiği, ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu belirtildi.

Yeni uyarı levhaları bazı mahallelerde kafa karışıklığına yol açarken belediye, düzenlemenin bütün konutları değil, yalnızca dükkânların üzerindeki belirli daireleri kapsadığını vurguladı. Yetkililer, uygulamanın başlamasıyla birlikte denetimlerin de artırılacağını bildirdi.