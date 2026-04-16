Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden narenciye üretimi, son yıllarda sadece meyvesiyle değil, "atık" olarak görülen kabuklarıyla da ekonomiye yüksek katma değer sağlıyor. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinden gelen yoğun talep, kurutulmuş portakal ve limon kabuğunu başlı başına bir ticaret hacmine ulaştırdı.

5 KİLODAN 1 KİLO KURUTULMUŞ KABUK ÇIKIYOR

Meyve suyu tesislerinden ve yerel üreticilerden tedarik edilen yaş kabuklar, modern kurutma tesislerinde işleniyor. Üretim sürecinde meyvenin dış katmanı olan ve esansiyel yağlarca zengin "flavedo" tabakası ile acı tat veren beyaz "albedo" tabakası kullanım amacına göre ayrıştırılıyor. Yaklaşık 5 kilogram taze kabuğun ısıl işlemden geçmesiyle 1 kilogram kuru hammadde elde ediliyor.

FARKLI ALANLARDA KULLANILARAK YURDUN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Kurutulan kabuklar; granül, toz veya şerit formlarında paketlenerek farklı sektörlere sevk ediliyor:

Gıda Sektörü: Pasta, bisküvi ve şekerleme gruplarında doğal aroma verici; bitki çayı sanayiinde ise ana bileşen olarak kullanılıyor.

Kozmetik ve Kimya: İçerdiği limonen maddesi sayesinde doğal temizlik ürünlerinde yağ çözücü ve parfümeride koku sabitleyici işlevi görüyor.

Endüstriyel Üretim: Reçel ve jöle yapımında kıvam artırıcı olarak kullanılan pektin maddesinin temel kaynağını oluşturuyor.

KİLOSU 650 LİRADAN SATILIYOR

2026 yılı piyasa verilerine göre, kurutulmuş narenciye kabuklarının toptan kilogram fiyatı kalitesine göre 180 TL ile 250 TL arasında değişirken, işlenmiş ve paketlenmiş perakende ürünlerde bu rakam 650 TL seviyelerine kadar çıkıyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta, analiz raporlu ve pestisit içermeyen ürünlerin kilogram birim fiyatı 4 ile 12 Dolar bandında işlem görüyor.