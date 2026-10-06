İngiltere'de bir geri dönüşüm şirketinde bulunan ve yalnızca 300 (19 bin TL) sterline satın alınan 18. yüzyıldan kalma bir heykelin, ünlü bir İtalyan sanatçıya ait olduğu ortaya çıktı. Papa XII. Clement'i tasvir eden eserin açık artırmada 10 bin sterline (650 bin TL) kadar alıcı bulması bekleniyor.

Tamamen gözden kaçırılan tarihi bir eser, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, Papa XII. Clement'i tasvir eden 68 santimetre yüksekliğindeki heykel, İngiltere'nin güneybatısındaki Wiltshire'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm şirketinde bir koleksiyoncunun dikkatini çekti.

yüzyıldan kalma heykel, ilk bakışta tarihi değerini belli etmiyordu. Lekelenmiş, çizilmiş ve likenle kaplanmış durumdaki eserin, Hampshire'daki bir evin bahçesinde onlarca yıl boyunca kaldığı düşünülüyor. Daha sonra bir kurtarma şirketi tarafından yaklaşık 300 sterline satın alındı.

Ünlü İtalyan sanatçıya atfediliyor

Heykel, Roma'nın 18. yüzyıldaki önemli heykeltıraşlarından Pietro Bracci'ye atfediliyor. Bracci, özellikle Roma'daki Trevi Çeşmesi'nin merkezinde yer alan anıtsal figürleriyle tanınıyor.

Uzmanlara göre bulunan eser, Bracci'nin Papa XII. Clement için hazırladığı bronz heykelin bir modeli olabilir. Söz konusu bronz heykel bir dönem Roma'daki Capitoline Tepesi'nde bulunan Palazzo Nuovo'nun ana salonunda sergileniyordu. Ancak eser, 1798 yılında eritildi ve daha sonra kayboldu.

Görünümü yalnızca eski bir gravürden biliniyordu

Heykelin bulunmasına kadar söz konusu çalışmanın görünümü yalnızca eski bir gravür sayesinde biliniyordu. Bu nedenle keşif, sanat tarihi açısından da dikkat çekici kabul ediliyor.

Eseri 8 Ekim'de Salisbury'de düzenlenecek açık artırmaya çıkaracak Woolley and Wallis müzayede evinden Mark Yuan-Richards, buluntunun son derece nadir olduğunu belirtiyor. Yuan-Richards, benzer bir modelin daha önce ortaya çıktığında 170 bin sterline satıldığını söylüyor.

Oldukça yıpranmış durumda olmasına rağmen heykelin tarihi değerinin yüksek olduğu düşünülüyor. Yuan-Richards, eserin "inanılmaz derecede nadir" olduğunu ve bir müzede sergilenmeyi hak ettiğini ifade ediyor.

Heykelin açık artırmada 5 bin ila 10 bin sterlin, yani yaklaşık 300 bin ila 650 bin TL arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Eserin yüzyıllar boyunca nasıl korunduğu, İngiltere'ye nasıl ulaştığı ve sonunda bir evin bahçesine, oradan da bir geri dönüşüm şirketine nasıl geldiği ise bilinmiyor.