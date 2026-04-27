Yılarca müzisyenlik yapan Seyran Özvardar, 2017 yılında annesini kaybettii; 2 yıl sonra ise trafik kazası geçirdi; Bu kazada gözlerini kaybeden Özvardar, Avcılar'da bir binanın giriş katında yaşamaya başladı. Özvardar, 2021'de evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları tarafından şikayet edildi. Yapılan çalışmalarda Özvardar'ın yaşadığı evin çöp eve döndüğü belirlendi. Bunun üzerine 23 Nisan'da Ankara'daki bir derneğin desteğiyle aynı mahallede kiralanan başka bir eve yerleştirildi; ancak Özvardar evde sadece 2 gün kaldıktan sonra çöplerle dolu eve geri döndü. 2 ay önce battaniyenin tutuşması sonucu evde çıkan yangın sırasında bile evini terk etmek istemeyen Özvardar, gelen kötü kokular üzerine komşuları tarafından bir kez daha şikayet edildi.

'PAZARTESİ GELİN' DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ

Özvardar, Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerine daha önce kapıyı açmadı. Çöp evde temizlik yapmak üzere görevlendirilen Avcılar Belediyesi ekibine kapıyı ikinci kez çaldıklarında açan Özvardar "Pazartesi gelin veya hiç gelmeseniz de olur. Hakkınızı bana helal edin" diyerek zabıta ekibini geri çevirdi.

'BURADAN TAKİP ETMEM GEREKEN OLAYLAR VAR'

Zabıta ekibinin "Neden diğer eve geçmedin" diye sorması üzerine Özvardar "Geçeceğim buradan eşyaları alıp. Buradan takip etmem gereken olaylar var.Allah karşınıza Hızır Aleyhisselam'ı çıkarsın. Bu dünya fani. Mevcudiyeti baki olan Hak. Ölümün ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Öleceğim aklıma gelirdi 60 yaşından sonra kazada kör olacağım gelmezdi. Bak şu halime. Eskiden nur gibi suratım vardı. Şimdi insanlar suratıma kusar mı diye başımı kaldırmıyorum. Pazartesi burayı temizlein. Bir arkadaş bana bir yer tuttu galiba.Sizden bir ricam var; hakkınızı helal edin. Allah, karşınıza iyileri çıkarsın" dedi. Özvardar, yeni kiralanan eve dönüp dönmeyeceği sorusuna ise " Orada kiralık ev tuttular; bilmiyorum " yanıtını verdi. Zabıta ekiplerine başından geçen olayları anlatan ve " Bir insanın en büyük katili kendisidir " diyen Özvardar, " İnsanlara fazla güvenmeyin kendinize de fazla güvenmeyin. Aç kalın ama Allah'tan isteyin.Hakkınızı helal edin. Allah, karşınıza iyileri çıkarsın. Pazartesi gelin veya hiç gelmeseniz de olur" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR HAYATIM VARDI'

2021 yılının Kasım ayında gelen ekiplerin evi temizlemesine izin veren Özvardar başından geçenleri anlatarak "Arkadaşlarım geliyorlar darmadağın edip gidiyorlar. Kör olduk haysiyetimiz kalmadı. Müzisyenim ud çalıyorum. 'Biz yarın geliriz temizleriz' dediler. Bundan sonra yemin ettim almayacağım arkadaş istemiyorum bu evde. Çıkın ben bu evde durmuyorum. Çıkıyorum Yıldız Parkı'na gidiyorum. Genelde mezarlıklarda dolaşırım. Güvercinleri de çok seviyorum. İbadetim de sonsuzdur. Açık havada Yıldız Parkı'nda oturuyorum. Akşamdan akşama geliyorum. Benim çok güzel bir hayatım vardı. Allah'tan maaşım var. Ailemden kalan büyük serveti yedim. O parayı tutsaydım en aşağı 3,5 trilyon. Aksaray'da bir konak, Nişantaşı'nda bir ev. Şarköy'de bir arazi. Maaşımı alırım yastık altı yapamam. İnsan kara gün için birkaç kuruş bir yere saklamalı ama ben yapamıyorum " demişti.

'ÇÖP EV KOKUYOR'

Özvardar, 23 Nisan'da kendisi için kiralanan evden çıkarak çöplerle dolu daireye geri geldi. Kentsel dönüşüme giren 4 katlı apartmanda yaşayanlar ise durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Apartman sakinlerinden Fatma Duru, "Durumu ortada. Çöp ev kokuyor. Lavabosu tuvaeti yok. Suyu yok elektriği yok. Geçen gün yanıyorduk. "Ben huzurevine gitmem" diyor. Ev sahibi de ne yapacak bilmiyorum " diye konuştu. Sokakta iş yeri bulunan Yusuf Soylu ise, "Geçen gün birileri gelmiş. Onun için aşağı sokakta bir ev tutmuşlar. Götürdüler ama aynı gece yine geri geldi. Şu anda evde. Zabıta da geldi gitti. Pazartesi'ye kalmış zaten çıkaracaklar." dedi.