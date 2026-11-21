İstanbul'un Esenler ilçesinde çöp kamyonu şoförüne saldıran İETT otobüsü sürücüsü U.D.'ye (47) toplam 180 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de iki ay süreyle el konuldu.
Olay, 16 Kasım Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü U.D. ile çöp kamyonu şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen U.D., çöp kamyonu şoförüne saldırdı.
Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırı görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen U.D. yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca para cezası ve ehliyete el koyma işlemi uygulandı.