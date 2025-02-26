İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan bir evsiz, sığındığı çöp konteynerinin çöp kamyonuna boşaltılmasıyla ölümden döndü. Olay yerinde bulunanlar, adamın şans eseri çığlıklarının duyulmasıyla kurtulduğunu aktardı.

The Sun'da yer alan habere göre sanayi bölgesine yakın bir arazide sokakta yaşayan adam, şiddetli yağmurdan korunmak için büyük bir çöp konteynerine girdi. Ancak sabah saat 06:00'da çöp kamyonu, konteyneri boşaltmak için geldi...

Çöpçüler, kamyonun arkasından gelen boğuk çığlıkları duyunca hemen 999'u (acil yardım hattı) aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik araçlar ve uzatılabilir merdiven kullanarak adamı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Olay anına tanıklık eden bir iskele işçisi, yaşananları şöyle anlattı: "Adamın kamyonun içine düştüğünü fark etmeyen çöpçüler, çığlıkları duyunca hemen yardım çağırmış. Gerçekten çok şanslı, eğer duymasalardı ezilerek ölebilirdi. Olay yerine iki ambulans ve iki itfaiye aracı geldi."